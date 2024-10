Montpellier - Communiqué de presse - L'Occitanie retenue à l'appel à projets Maisons du Quantique

L’Occitanie retenue à l’appel à projets « Maisons du Quantique » lancé par HQI (France Hybrid HPC Quantum Initiative) en juin 2024

Porté par l’Institut National Polytechnique de Toulouse avec le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, le projet de Maison du Quantique Occitanie repose sur un ensemble de partenaires répartis sur le territoire régional :

Des partenaires académiques (Université de Montpellier, INSA Toulouse, Toulouse INP), des laboratoires (IRIT, ISDM, ICGM), des centres de calcul (CALMIP, ISDM-Meso, CERFACS), des industriels (SLB, Eviden-BULL), les SATT AxLR et TTT, des starts up quantique (Qualitative Computing et Qraftware) et AD’OCC, l’agence de développement économique de la Région Occitanie.

En s’inscrivant dans le réseau des Maisons du Quantique fédérées par HQI, la Maison du Quantique Occitanie a l’ambition d’être un hub de développement de projets industriels et de recherche du calcul Quantique hybride, favorisant les collaborations entre grandes entreprises, laboratoires, start-ups. L’objectif est de développer un écosystème dynamique en renforçant la position de la région dans la course mondiale aux technologies de pointe.

Offrant des infrastructures de calcul quantique de dernière génération avec notamment un accès direct à la plateforme hybride HPC-quantique HQI, c’est une opportunité unique pour les projets industriels ou de recherche de tester leurs codes avant déploiement, réduisant ainsi les risques financiers et technologiques des projets, tout en assurant leur viabilité technique et scientifique.

Présente en 2 espaces, mis à disposition par la Région Occitanie à la Cité de Toulouse et à la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain à Montpellier, elle a vocation à proposer une offre de services ouverte à toute entreprise ou laboratoire du territoire ayant des projets de développement de cas d’usage autour du calcul quantique hybride.

Les partenaires du consortium ont, en ce sens, un rôle complémentaire pour opérer cette offre de services, à savoir :

Sensibiliser l’ensemble des acteurs aux possibilités offertes par le calcul quantique hybride (en s’appuyant sur ses deux lieux totem)

Faire émerger des cas d’usage et initier des projets collaboratifs sur l’ensemble du territoire régional

Accompagner des projets collaboratifs sur le plan technique et la recherche de partenaires potentiels en s’appuyant notamment sur le réseau des Maisons du Quantique

Amener les porteurs de projets à réaliser les tests avant déploiement et à les porter sur la plateforme HQI.

Les aider à mobiliser des moyens techniques et humains avec l’appui des membres du consortium (équipements, formations, élèves ingénieurs, docteurs, post doc …) et financiers nécessaires au développement du projet

Ces collaborations permettront de franchir des étapes décisives dans la mise au point d'algorithmes quantiques hybrides, capables de résoudre des classes de problèmes impossibles à traiter sur des ordinateurs classiques, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles avancées dans des domaines tels que la cybersécurité, la modélisation climatique, la simulation moléculaire, l'optimisation des chaînes logistiques, …

Attractivité du territoire et croissance de l’économie numérique

Consciente des enjeux liés au numérique, la Région a fait le choix de mener une politique très active dans le domaine du numérique, tant sur le soutien à la filière numérique que sur les infrastructures, le développement des usages, la diffusion du numérique dans l’économie, la formation, la recherche, l’éducation. En septembre 2023, la Région Occitanie avait signé un contrat de filière ayant pour vocations l’accélération du développement du numérique et l’accompagnement des entreprises dans leurs projets de digitalisation. 150 M€ étaient mobilisés par la Région pour la période 2023-2027.

Afin d’assurer le financement des projets de la Maison du Quantique Occitanie à chaque stade de maturité, la Région Occitanie activera ses dispositifs dans le cadre d’un Continuum Quantique Occitan (Pack Quantique régional).

Ce continuum de financement vient amplifier l’investissement historique de la Région dans le domaine du quantique, suite à la création en 2021 de l’Institut Quantique Occitan, et vise à positionner l’Occitanie parmi les leaders des technologies quantiques sur la scène européenne de la prochaine révolution industrielle.