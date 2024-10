France - L'accord réflexe avec la côte de bœuf, la cuvée « Côtes de Bourg Côtes de Bœuf » !

Avec ce projet inédit, l’AOP Côtes de Bourg entend s’imposer en accord réflexe avec la côte de boeuf tout en cultivant son image d’appellation trublion à l’intérieur du vignoble bordelais.

Une appellation sur les charbons ardents

Cela fait maintenant près de dix ans que l’AOP Côtes de Bourg a déclaré sa flamme à la côte de boeuf avec des opérations à Bordeaux ou Paris, labellisées « Côtes de Bourg Côtes de Boeuf ». « Mais avec le temps, ce qui était un jeu est devenu une véritable signature, explique Didier Gontier, le directeur du Syndicat viticole des Côtes de Bourg, qui, comme toute l’appellation, brûle d’impatience avec la présentation officielle de la première marque collective “Côtes de Bourg Côtes de Boeuf”, un projet patiemment maturé qui vise, « petit à petit, à faire des Côtes de Bourg l’accord instinctif avec la côte de boeuf tout en contribuant à renforcer la notoriété de l’appellation. »

Un vin aux yeux de braise

La première cuvée « Côtes de Bourg Côtes de Boeuf » a été sélectionnée à la suite d’un appel à échantillons. Il s’agit d’un assemblage de merlot (40 %), de malbec (40 %) et de cabernet franc (20 %), trois cépages emblématiques de l’appellation. En dégustation, c’est un vin qui révèle des notes de fruits et d’épices ainsi que les marques d’un élevage tout en subtilité. Suave et long en bouche, il invite naturellement à des accords avec la côte de boeuf. Il sera proposé dans le millésime 2020. À noter que la référence labellisée « Côtes de Bourg Côtes de Boeuf » sera différente chaque année.

Initialement tirée à 1 200 bouteilles, la cuvée « Côtes de Bourg Côtes de Boeuf » sera ensuite commercialisée au prix de 9,90 euros à la Maison des Vins des Côtes de Bourg ainsi que sur site de l’appellation : boutique.cotes-de-bourg.com. Ne vous laissez donc pas griller la priorité !

Crédit photo Anne Bergeron