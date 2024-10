Pyrénées-Orientales - Vendémiaires Insoumises à Canet-en-Roussillon : construire une perspective majoritaire

La deuxième étape de la 8° édition itinérante des Vendémiaires Insoumises et Citoyennes des Pyrénées-Orientales faisait halte ce mardi 8 octobre à Canet-en-Roussillon. Francis DASPE était convié à traiter de questions relatives à la stratégie de La France Insoumise et du Nouveau Front Populaire. A cet effet, la conférence / débat était intitulée « La théorie des blocs : stratégies d’élargissements et perspectives majoritaires ».

Francis DASPE débutait en établissant un rapide panorama des forces politiques, se caractérisant par l’existence de trois blocs de force plus ou moins équivalente : un bloc central (aussi nommé bourgeois ou élitaire) autour du Président Macron, un bloc nationaliste d’extrême droite dominé par le Rassemblement National, un bloc populaire incarné par la NUPES puis le Nouveau Front Populaire, et dont l’élément moteur est La France Insoumise. « Il en résulte une situation de blocage démocratique, avec l’absence de majorité stable, et où les seules majorités qui peuvent émerger sont des majorités de censure ». Il comparait avec la situation politique antérieure, organisée autour de l’existence d’un clivage gauche / droite ayant permis une bipolarisation et un bipartisme. « Ce clivage a commencé à s’atténuer dès lors que les alternances gouvernementales ne correspondaient plus à de véritables alternatives politiques, actant le triomphe de la politique du pareil au même ou de la prétendue seule politique possible ».

Dans cette configuration, chacun des blocs se doit de chercher à élargir sa base s’il veut espérer parvenir à se rapprocher de la perspective majoritaire, condition sine qua non pour pouvoir gouverner. « Pour le bloc central, désavoué dans les urnes, tout est fait pour contourner la souveraineté populaire. C’est ce qui s’est réalisé avec le gouvernement Barnier qui permettra aux perdants des législatives, la Macronie, de poursuivre et d’intensifier une politique portant durement rejetée dans les urnes et la rue. Ubuesque ! ». Quant au bloc d’extrême droite, il s’agit de briser la cage de verre qui l’enserre. Il faut dire que la dédiabolisation favorisée par la droite anciennement dite républicaine et la droitisation préoccupante du débat public qui touche jusqu’au bloc central, et même au-delà comme en témoigne les impostures d’un Manuel Valls, contribuent à rompre le cordon sanitaire mettant à distance l’extrême droite.

Des solutions existent pour le bloc populaire : faire coïncider les aspirations populaires avec le vote, autrement dit superposer majorité sociologique et majorité politique. Certes, plus facile à dire qu’à faire. Cela passe également par la mobilisation du quatrième bloc, celui des abstentionnistes, des non-inscrits sur les listes électorales et autres dégoûtés. « Pour cela, il convient de se défier des fausses bonnes solutions qui sont comme autant d’impasses », avertissait Francis DASPE. Et d’en citer quelques exemples : la confusion entre arithmétique et dynamique, une resucée anachronique d’une illusoire gauche plurielle dans une perspective de préservation des rentes, l’illusion du plus petit dénominateur commun pour cimenter une improbable alliance sur des bases trompeuses, les clientélismes périmés etc. « L’union ne peut se faire que sur des bases programmatiques de ruptures en tous domaines, pas sur une logique d’accompagnement de la loi du marché et d’un capitalisme financiarisé ». Dans cette optique, le rôle de La France Insoumise est majeur, fort de ses points forts qui lui sont accordés : la solidité de ses convictions, ses capacités militantes pour enclencher des dynamiques, la sincérité de ses engagements, la crédibilité de ses incarnations etc. La perspective majoritaire serait-elle à portée de main ?