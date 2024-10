Hérault - INTIMINA et l'Hôtel Bleu choisissent le pétale comme symbole d'Octobre Rose à Carry-le-Rouet

INTIMINA et l'Hôtel Bleu choisissent le pétale comme symbole d'Octobre Rose à Carry-le-Rouet : un hommage à la fragilité et à la résilience des femmes

À l'occasion d'Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein, la marque de santé intime féminine internationale INTIMINA et l'Hôtel Bleu de Carry-le- Rouet ont choisi le pétale de rose comme symbole fort de leur engagement en faveur de la sensibilisation au cancer du sein. Le pétale, délicat et éphémère, représente la fragilité mais aussi la force des femmes face à l'adversité.

Tout comme un pétale qui, bien que fragile en apparence, résiste aux intempéries et garde sa beauté, les femmes touchées par le cancer du sein font preuve d'une résilience incroyable tout au long de leur combat.



Le 19 octobre, à l’occasion d’Octobre Rose, les pétales de bain rose offerts dans toutes les chambres de l'Hôtel Bleu seront plus qu'un simple geste de détente. Ils incarneront la solidarité et le soutien à toutes celles qui, à un moment de leur vie, ont été confrontées à la maladie; une manière de célébrer la force des femmes tout en soulignant l'importance de prendre soin de soi, que ce soit pendant ou après un traitement médical tel un geste symbolique pour rendre hommage à toutes celles qui luttent ou ont lutté contre le cancer du sein.

En effet, la France détient un triste "record" en matière de cancer du sein. En 2022, elle affiche un taux d'incidence de 105,4 cas pour 100 000 habitants, ce qui en fait le pays le plus touché par cette maladie. En comparaison, les États-Unis ont un taux de 95,9, l'Italie de 87, et la Chine de 33. Ces données proviennent d'une étude du Centre international de recherche sur le cancer (Circ) publiée en mars.

Le bien-être aussi fragile qu’un pétale : un soutien essentiel pendant et après le cancer

Dans leur processus de rétablissement, les femmes ayant vécu un cancer du sein font face à des défis à la fois physiques et émotionnels : douleurs musculaires, déséquilibres hormonaux, stress mental... Ces pétales de bain, délicatement infusés d'huiles naturelles apaisantes, offrent une expérience de relaxation profonde, permettant de se reconnecter à leur bien-être personnel et de retrouver un moment de sérénité au milieu des difficultés.

Ce choix symbolique du pétale pour représenter Octobre Rose à Carry-le-Rouet souligne la dualité entre la fragilité de la condition humaine et la force intérieure qui permet à chacune de traverser les épreuves. INTIMINA et l’Hôtel Bleu, joyau niché sur la Côte Bleue, souhaitent rappeler que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité, surtout dans le cadre d'une lutte aussi éprouvante que celle contre le cancer. Ce geste symbolique, en plus de sa douceur, vise à apporter un peu de réconfort à celles qui en ont le plus besoin.

À propos d’INTIMINA: INTIMINA est une marque suédoise créée en 2009, qui offre un éventail complet de produits destinés au bien-être intime des femmes. Grâce à ses trois gammes – hygiène menstruelle, renforcement du plancher pelvien et bien-être féminin – chez INTIMINA, il y en a pour tous les âges. Chacun d’eux est fabriqué à partir de matériaux sûrs pour le corps de la plus haute qualité, après avoir été conçu et testé en collaboration avec un groupe international de consultants médicaux et de gynécologues.