Florac - Rencontre avec l'equipe artistique du GDRA

Les artistes nous parlent de l’expérience qu’ils ont traversé avec une classe de Terminale du lycée d’ Enseignement Général et Technologique Agricole de La Canourgue.

La Cham est une ode aux paysanismes et aux ascendances terrestres, un théâtre musical et documentaire créé en 2024/2025 utilisant la vidéo-projection en extérieurs ou en salles.

Dans un paysage lunaire, au milieu des vallons du village des Bondons en Lozère, sur un plateau que les paysannes et éleveurs appellent La Cham dans la dialectologie occitane du pays, s’élèvent deux immenses mamelons de terre presque nus. Tout autour, sur une surface de 10 kilomètres carrés, plus de 150 menhirs se dressent et nous contemplent de leurs 4000 ans. Non loin de là mais plus tard dans l’histoire, des mines d’uranium aux Bondons ou d’argent au Vialas ont elles aussi fait trace dans la terre lozérienne et ses âges géologiques. Ici tellurisme ; les pierres sont partout, elles affectent et charment humaines et humains.

À la piste de témoignages d’habitantes et d’usagers liés à ces traces, le GdRA a mené une enquête guidée par François Huguet, enfant des Bondons et performeur de La Cham. Il donne un texte devant des images filmées auprès de sa famille et de leurs voisins, en compagnie de Widad Mjama et Christophe Rulhes qui chantent et disent aussi. Ces liens croisés laissent parler le paysterre rempli de mystères à travers des portraits de visages, de paysages, de personnes, de cailloux.

Après une étape en février 2024 au coeur de Vialas, La Cham a donné aussi lieu à divers formats de représentation en 24 et 25 : lectures et danses sous l’arbre de nuit, performances en théâtre ou en foyer rural, projections de films et de sons, marches en montagne avec Mariette Émile, guide infatigable des hauts plateaux des Cévennes et de Lozère, ou en compagnie de Sylvaine Couderq, professeure en lycée agricole, ses élèves devenant actrices et performeurs de leurs propres récits.

Le spectacle "La Cham" est à voir le 15 mai à La Canourgue, le 16 mai à Vialas et le 17 mai aux Bondons.

Rencontre co-accueillie par Scènes Croisées avec l'Institut Agro-campus de Florac et La Genette Verte Complexe culturel sud Lozère