Gard - La Semaine Européenne de Réduction des Déchets débute le 16 novembre 2024

« Ensemble, changeons notre regard sur les déchets »

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets débute le 16 novembre 2024

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2024 approche, et cette année, le SICTOMU se mobilise comme jamais en réunissant une grande diversité de partenaires pour sensibiliser petits et grands aux enjeux écologiques.

Du 16 au 24 novembre 2024, un programme riche et varié d’ateliers et d’animations sera proposé à travers tout le territoire, en collaboration avec des structures engagées telles que la Communauté de communes du Pont du Gard, la Communauté de commun Pays d’Uzès, le Centre social intercommunal Pierre Mendès France de Saint-Quentin-la-Poterie, le Café éco-citoyen Amande & Co, l’Office de tourisme Pays d’Uzès Pont du Gard, les ressourceries du Pont du Gard et ARRU.

Ce partenariat inédit fait de cette édition un événement phare pour tous ceux qui souhaitent agir en faveur de l’environnement tout en partageant des moments conviviaux. Que vous soyez novice ou déjà engagé dans une démarche écoresponsable, rejoignez-nous pour découvrir des actions simples et efficaces afin de réduire les déchets au quotidien.

PROGRAMME D’ACTIVITES

Du 28 octobre au 18 novembre 2024 :

Rallye Photo spécial Environnement

Participez à notre rallye photo sur le thème "Manger mieux, gaspiller moins". Que vous soyez amateur ou passionné de photographie, capturez des scènes automnales liées à la cuisine zéro déchet ou au jardinage écoresponsable pour tenter de gagner des paniers gourmands, des abonnements "mobilité douce", et bien plus encore !

Du 16 au 24 novembre 2024 :

Collecte de jouets "Laisse Parler Ton Cœur"

Dans le cadre de cette initiative solidaire, deux points de collecte seront disponibles aux Communautés de Communes du Pont du Gard et Pays d'Uzès. Les jouets collectés seront redistribués à des associations locales pour les offrir à Noël ou les revendre à prix solidaire.

Samedi 16 novembre 2024 :

Formation gratuite au compostage

De 10h30 à 12h00 à la Communauté de Communes Pays d'Uzès, apprenez à transformer vos déchets organiques en engrais naturel. Un composteur et un bioseau seront offerts à chaque participant.

Inscription souhaitée en ligne (www.sictomu.fr)

Nettoyage de la Garrigue

De 10h30 à 12h00, rejoignez les bénévoles à Sanilhac-Sagriès pour une session de ramassage de déchets dans la garrigue.

Inscription souhaitée en ligne (www.sictomu.fr)

Ateliers éco-responsables et Lancement de la SERD

De 14h00 à 17h00 à Geckologis, participez à des ateliers DIY (Tawashi, mangeoires à oiseaux, répare-vélo). Un apéritif zéro déchet suivra à 17h45 pour célébrer le lancement officiel de la SERD.

Ciné-débat à 19h00 :

Projection du film "Lanceur de défis, solidaires, circulaires, durables".

Inscription obligatoire en ligne (www.sictomu.fr)

Dimanche 17 novembre 2024 :

Journée d'animation sur les sites de compostage partagé

Rejoignez nos équipes sur différents sites pour des animations autour du compostage partagé.

Lundi 18 novembre 2024 :

Ateliers Fresque des Déchets et du Gaspillage Alimentaire

De 9h00 à 12h00, venez découvrir l’impact de nos déchets et du gaspillage alimentaire à travers deux ateliers collaboratifs à Saint-Quentin-la-Poterie. Inscription souhaitée en ligne (www.sictomu.fr)

Visite de la Maison du Castor

De 10h00 à 18h30, la Maison du Castor ouvre ses portes pour une découverte unique. Un atelier Fresque des Déchets est programmé à 14h00.

Inscription souhaitée en ligne (www.sictomu.fr)

Formation au compostage

De 18h00 à 19h00, formation gratuite à Argilliers. Un composteur et un bioseau seront offerts.

Inscription obligatoire en ligne (www.sictomu.fr)

Mardi 19 novembre 2024 :

Atelier cuisine anti-gaspi

De 14h00 à 16h30 à Uzès, apprenez à cuisiner avec des ingrédients souvent négligés pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Inscription souhaitée en ligne (www.sictomu.fr)

Formation au compostage

De 18h00 à 19h00 à La Capelle-et-Masmolène.

Inscription obligatoire en ligne (www.sictomu.fr)

Mercredi 20 novembre 2024 :

Journée Récup' & Répare

De 9h00 à 16h00 à Vers-Pont-du-Gard, participez à des ateliers de réparation et de recyclage, ainsi qu'à une bourse aux vêtements pour enfants. Sensibilisation au compostage et ateliers pratiques seront également proposés.

Formation au compostage

De 14h00 à 15h00 à Montaren-et-Saint-Médiers.

Inscription obligatoire en ligne (www.sictomu.fr)

Jeudi 21 novembre 2024 :

Atelier cuisine anti-gaspi

De 14h00 à 16h00 à Saint-Quentin-la-Poterie.

Inscription souhaitée en ligne (www.sictomu.fr)

Formation au compostage

De 18h00 à 19h00 à Argilliers.

Inscription obligatoire en ligne (www.sictomu.fr)

Vendredi 22 novembre 2024 :

Atelier sur le tri et le compostage partagé

De 14h00 à 16h30 à Uzès, découvrez des méthodes pour améliorer le tri de vos déchets.

Inscription souhaitée en ligne (www.sictomu.fr)

Formation au compostage

De 18h00 à 19h00 à Argilliers.

Inscription obligatoire en ligne.

Samedi 23 novembre 2024 :

Bourse aux jouets et ateliers écologiques

De 9h00 à 13h00 à Saint-Quentin-la-Poterie, apportez vos jouets en bon état et participez à des ateliers de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets.

Atelier pédagogique "Le cycle de vie du textile"

De 10h00 à 12h00, découvrez comment prolonger la durée de vie de vos textiles.

Inscription souhaitée en ligne (www.sictomu.fr)

FripSo / FripAdos

De 10h00 à 12h30 à Montaren-et-Saint-Médiers, sensibilisation des jeunes à l'impact de la fast fashion avec distribution de vêtements de seconde main.

Journée portes ouvertes à la Ressourcerie

De 14h00 à 17h00, visitez la Ressourcerie du Pont du Gard à Remoulins pour découvrir ses initiatives en matière de recyclage et de réemploi.

Inscription souhaitée en ligne (www.sictomu.fr)

Clôture de la SERD et ciné-débat

À partir de 17h45 à la Maison des Associations de Remoulins, apéritif zéro déchet suivi de la remise des prix du rallye photo.

Projection du film "La part des autres" à 19h00.

Inscription souhaitée en ligne (www.sictomu.fr)

Dimanche 24 novembre 2024 :

Journée d'animation sur les sites de compostage partagé

Participez aux dernières animations de la SERD autour du compostage partagé.

Programme complet à retrouver : https://sictomu.fr/semaine-europeenne-de-reduction-des-dechets-2024/