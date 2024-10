Mende - A tout rompre / Le WAS Groupe

Un jeune collectif plein de fougue mêle cirque, acrobatie et théâtre pour vous emporter dans un spectacle à couper le souffle qui explore les multiples facettes de la rupture !

Ruptures amoureuses, de rythme ou même de ligament, le spectacle les décline sur tous les tons dans un dispositif bi-frontal permettant une proximité intime avec le public. Grands écarts, portés balanciers, courses contre le temps et bouquins à foison composent un menu varié pour mieux explorer, sens dessus dessous, nos séparations et déchirures. Indissociables de nos existences, ces ruptures portent en elles un vigoureux élan de vie.

Né d’une joyeuse rencontre entre comédiens et circassiens, À Tout Rompre aborde la thématique potentiellement grave des ruptures avec une dramaturgie malicieuse et amusante. Le spectacle qu’ils ont composé ressemble à l’amitié, cet art précieux d’apprécier l’autre dans sa différence jusqu’à vouloir s’aventurer dans son royaume. On se sent invités chez des amis : pas de tension dans l’air, mais plutôt une bonhomie qui fait naître le sourire.

Le duo Voleak Ung et Vincent Brière impressionne par la maîtrise des portés et voltiges, tandis que les interventions drolatiques des comédiens ajoutent une touche de légèreté. Alice Vannier, particulièrement drôle, désopile avec son verbe envahissant et sympathique, tandis que Vincent Brière casse les codes circassiens, explorant notre regard déséquilibré sur le duo porteur / voltigeur. Un spectacle qui célèbre la vie dans tous ses éclats !

Spectacle co-accueilli à Mende par Scènes Croisées avec le Théâtre de Mende.

Avec la Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, dans le cadre du Festival TEMPS DE CIRQUES