Hérault - 34 rencontres du territoire 34 » avec le Sénateur Christian Bilhac à Roquebrun

Catherine Lister, maire de Roquebrun, et Philippine Demargne, première adjointe, ont eu l'honneur d'accueillir Christian Bilhac, Sénateur de l’Hérault et sa collaboratrice lors d'un événement organisé dans le cadre de l'initiative « 34 rencontres du territoire 34 », lancée par le parlementaire depuis son élection en 2020.

Cette rencontre a également réuni plusieurs élus locaux, notamment Jean Arcas, maire d’Olargues et président du Pays Haut-Languedoc et Vignobles, Franck Lignon, maire de Saint-Étienne d'Albagnan, Arielle Escuret, maire de Mons-la-Trivalle, Christian Lignon, maire de Berlou, Thierry Salles-Blayac, maire de Saint-Martin de l'Arçon, et Pascale Peytavi, maire de Ferrières-Poussarou.

Au cours de cet échange, Christian Bilhac a présenté l’ensemble de ses missions et actions menées au Sénat. Les élus ont ensuite partagé leurs préoccupations, tant locales que nationales, avec le parlementaire.

Parmi les sujets évoqués, la complexité du rôle de maire et de conseiller municipal a été mise en lumière, en particulier lorsque les normes administratives peuvent être un frein aux projets, parfois en raison d'une méconnaissance des réalités locales. Cette situation est d’autant plus problématique dans les zones rurales, où de tels obstacles peuvent entraîner la fermeture d'écoles et la disparition de services essentiels, dissuadant ainsi les familles de s’y établir. Les élus ont également exprimé leur inquiétude face à la montée des incivilités et des agressions, ce qui a ouvert la voie à une discussion sur l’importance de l’éducation et de l’information.

Enfin, les participants ont débattu de sujets cruciaux, dont la fiscalité communale, la gestion de l'eau, et la protection des zones sensibles contre les risques d'incendie. Toutefois, la mobilité est apparue comme une question particulièrement préoccupante pour les territoires ruraux, où l'isolement en matière de transports accentue les inégalités d'accès aux services. Ce manque de connectivité ne fait qu'exacerber les difficultés rencontrées par les administrés, surtout dans le contexte préoccupant du secteur viticole et de l’avenir des services publics.

La petit assemblée a poursuivi les échanges de manière conviviale autour d’un déjeuner qui a clôturé cette nouvelle rencontre.