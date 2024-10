Albi - 5eme Edition du Salon du Mariage d'Albi

Le Salon du Mariage d’Albi fête sa 5ème édition : rendez-vous incontournable les 9 et 10 Novembre 2024 au Parc des Expositions ! Cet événement phare, devenu un véritable

rendez-vous pour les couples en quête d’inspiration et de prestataires, s’annonce encore plus riche et diversifié cette année.

Avec une large palette d’exposants, allant des créateurs de robes de mariée aux traiteurs, en passant par les décorateurs, photographes, fleuristes et spécialistes des animations, le Salon du Mariage d'Albi offre une occasion unique de rencontrer tous les professionnels nécessaires à la réalisation d’un mariage parfait. Les visiteurs auront accès à des idées

innovantes et à des conseils personnalisés pour organiser leur grand jour dans les moindres détails.



Une grande sélection d'exposants pour un mariage parfait

Grande nouveauté de cette 5ème édition : un partenariat exceptionnel avec l'influenceuse La Mariée Enjouée, suivie par des milliers de futurs mariés !

Elle sera présente le samedi, et animera des masterclass exclusives (sur inscription) à 10h et 16h. Les thèmes ? La création des plans de table, la liste des invités et enfin des astuces pour l’organisation générale d’un mariage.

Un week-end d'inspiration et de surprises au Salon du Mariage d'Albi

Les partenariats de cette année

Également, le partenariat avec la plateforme Mariez-Vous est reconduit !

Rendez-vous avec la plateforme d'organisation de mariage qui propose un annuaire de prestataires et des conseils d'experts. Elle inclut également une application mobile et une marketplace pour acheter et vendre des articles de mariage de seconde main.

Deux défilés de mode auront lieu chaque jour à 11h et 15h, présentant les dernières tendances en robes de mariée, costumes et accessoires.

Tombola exceptionnelle avec plus de 6 000€ de lots à gagner.

Espace reconstitution pour découvrir des décors grandeur nature : mises en scène de réceptions et lieux de cérémonie pour une immersion totale. Photobooth à disposition pour des souvenirs fun et conviviaux.

Des surprises et animations inédites tout au long du week-end.