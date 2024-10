Montpellier - Conférence sur l'IA dans le médical

MedTech_IA aura lieu le 10 octobre de 13h à 19h à l'Ancienne Faculté de Médecine de Montpellier. Organisé par Flint (cabinet de conseil IT, data et IA) et KYomed INNOV (conseil et accompagnement en Santé Numérique), cet événement est dédié aux avancées les plus récentes en matière d'IA (intelligence artificielle) dans le secteur du médical.

Des retours d'expérience concrets et inédits seront présentés par des leaders et responsables de projets innovants issus notamment du CHU de Montpellier, d’Intrasense, de Biogaran ou d’Heva (filiale de Docapost). 130 personnes sont attendues dans ce lieu chargé d’histoire. Cet événement gratuit est à destination des décideurs et des leaders techniques (CTO / CEO / CDO / tech lead…).

Programme et inscription disponibles ici

Montpellier : Carrefour de l'innovation technologique et médicale

Territoire de recherche, d’innovation et d’entrepreneuriat, Montpellier est historiquement ancrée dans la santé : l'ancienne Faculté de Médecine de Montpellier est la plus ancienne faculté de Médecine en exercice au monde. Depuis 800 ans, elle a accueilli des érudits et des scientifiques de toutes époques et origines. Ainsi, Rabelais, Lapeyronie, Chaptal, Arnaud de Villeneuve, Gui de Chauliac ont marqué son histoire.

Montpellier est tournée vers la médecine du futur grâce à son CHU, des grandes entreprises comme Bausch+Lomb (solutions ophtalmologiques), HORIBA Médical (solutions de diagnostic in vitro), des fleurons comme Intrasense (Medtech française de l'imagerie médicale), des centres de recherche et des pôles de compétitivité de niveau mondial.

Le programme de la 1ère édition de MEDTECH_IA

13h00 - Café d'accueil

13h45 - Mot d'accueil

14h00 - Suivi de la cicatrisation assistée par l’IA avec Matis Ringdal de Pixacare

14h35 - Table ronde - Réfléchir et construire son produit IA avec Quentin François, (CEO de PrevIA Medical) et Franck Pollonghini (Responsable digital, DSI de Biogaran)

15h25 - LLMs (grands modèles de langage) en contexte hospitalier avec Zeno Loi, Médecin de santé publique - CHU de Montpellier

15h55 - Pause networking

16h25 - Retour d'expérience sur l'automatisation d'importation de documents médicaux avec l'IA et les grands modèles de langage avec Samuel Roze, Co-fondateur et CTO de Kor

16h55 - IA as A MD : industrialisation d'un modèle d'IA issue de travaux de recherche pour en faire un dispositif médical déployé en production avec Nicolas Di Francesco (QARA Manager) et Frédéric Champ (CTO d’Intrasense).

17h30 - Conférence à découvrir prochainement

18h00 - Mot de clôture

18h05 - Cocktail de clôture

"En tant que CEO de Flint, je suis fier d’organiser cet événement qui met en lumière le potentiel de l’IA pour transformer la santé, ici en Occitanie. L'intelligence artificielle n’est pas seulement une technologie révolutionnaire, elle redéfinit notre façon de penser la médecine et d'innover. Ce rendez-vous est bien plus qu'une conférence, c'est une opportunité unique de partager nos visions et d’inspirer des collaborations qui, je l’espère, façonneront l’avenir des soins." Pierre Vannier- CEO de Flint

