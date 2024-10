Toulouse - Croix-Rouge Compétence ouvre ses portes

Le samedi 16 novembre 2024 de 9h à 13h, les sites Croix-Rouge Compétence de Grabels et Toulouse vous ouvrent leurs portes pour vous présenter nos formations sanitaires et sociales !

Que vous soyez étudiant, en reconversion professionnelle, ou simplement curieux d’en savoir plus sur les métiers du secteur, c'est l'occasion idéale pour :



- Découvrir nos formations diplômantes et qualifiantes

- Échanger avec nos formateurs et professionnels du secteur

- Participer à des ateliers et démonstrations pratiques

- Obtenir des conseils personnalisés sur votre projet professionnel

Le samedi 16 novembre 2024 de 9h à 13h

Grabels - 2 Place Henry Dunant, 34790 Grabels

Toulouse - 71 Chemin des Capelles, 31300 Toulouse

Inscrivez vous dès maintenant : https://survey.zohopublic.eu/zs/C6C3aI