Grau du Roi - Recyclage des articles de sport et de loisirs

Terre de Camargue s’engage pour la durabilité environnementale en favorisant le tri du matériel de sport et de loisirs d’été avec l'éco-organisme Ecologic.

Du vendredi 18 octobre au lundi 4 novembre, une benne Ecologic de 30 m3 sera mise à disposition des professionnels et des particuliers à la déchèterie de l’Espiguette au Grau du Roi.

Comment ça marche ?

Cette opération s’adresse aux particuliers, aux acteurs touristiques (campings, hébergeurs…) mais aussi aux loueurs, vendeurs, clubs ou associations… liés au domaine des sports d’été. Tous pourront, gratuitement, déposer du matériel en fin de vie, obsolète ou cassé. Tous les matériels de sport pourront être donnés, vélos, canoës-kayaks, planches, gilets, combinaisons, palmes, rames, voiles, skis nautiques, raquettes, balles…

Un geste écologique et solidaire

Les matériels déposés seront pris en charge par Ecologic pour être réorientés vers les opérateurs de traitement. Le matériel pourra être réparé ou remis en état par des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (chantiers d’insertion, associations ou entreprises adaptées…) dont l’objectif est de favoriser l’accès au sport pour tous et de prioriser le développement de l’emploi local et l’insertion professionnelle. Les matériels trop endommagés seront utilisés pour les pièces détachées ou valorisés comme matière première. Les EPI (Equipement de Protection Individuelle) seront systématiquement envoyés en filière de traitement.

Ecologic

Ecologic est un éco-organisme, autrement dit une entreprise à but non lucratif, investie par l’Etat d’une mission d’utilité publique, consistant à gérer la fin de vie des articles de sport et de loisirs (ASL), des équipements électriques et électroniques (DEEE) et des articles de bricolage et de jardin thermiques (ABJ TH). Cette démarche s'inscrit dans la protection de l'environnement, en accord avec la loi AGEC (Loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire).

Ecologic entre dans le dispositif de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) pour construire une économie plus durable : chaque acteur économique est responsable de l'ensemble du cycle du vie des produits qu'il met sur le marché, selon le principe pollueur-payeur.