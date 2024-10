Mèze - Une habitation ravagée par les flammes sur la commune de Mèze, avenue de Villeveyrac,

Les sapeurs-pompiers de l’Hérault viennent d'intervenir sur la commune de Mèze, avenue de Villeveyrac, pour un feu généralisé d'une maison de village de type R + 2 contigu à autre habitation. Immédiatement alertés les soldats du feu sont intervenus en manœuvre avec deux lances à eau et sont parvenus a circonscrire l'incendie à cette seul habitation.



Deux enfants ayant inhalé des vapeurs de fumée sont en cours d'examen par les sapeurs-pompiers.

Le bilan final fait état d'une maison totalement détruite et de la seconde préservée grâce à l’arrivée rapide des secours.

Les deux enfants victimes sont âgés de 13 et 16 ans ont été pris en charge et transportées sur au Centre Hospitalier de de Béziers pour contrôle.



A cette heure, il n'y a pas de précisions sur l’origine et les causes de l’incendie.

Image d'illustration