Occitanie - Santé mentale : n'oubliez pas nos soignants

Santé mentale : n'oubliez pas nos soignants

Alors que le Premier ministre Michel Barnier en personne affirme vouloir faire de la santé mentale la "grande cause nationale" de

l’année 2025, les résultats d’une grande enquête régionale menée en Occitanie auprès de l’ensemble des professionnels libéraux de

santé pourraient faire beaucoup de bruit…

Une nouvelle priorité pour le gouvernement ?

Alors qu'un tiers des postes de praticiens hospitaliers sont vacants, que le volume de lits diminue et que le nombre de patients a été multiplié par deux ces vingt dernières années, du côté de la médecine de ville, des soignants libéraux donc, la situation se dégrade aussi. À tel point que l’inter-

URPS d’Occitanie, l’association qui rassemble les 10 Unions Régionales de Professionnels de Santé (URPS) libéraux de la région*, alertée par le nombre croissant de témoignages de soignants se déclarant « en souffrance », a décidé d’investiguer dans ses propres rangs, ordonnant au printemps dernier une grande enquête qui aura permis de collecter, entre le 19 mars et le 15 avril 2024, pas moins de 2237 réponses à une question simple, mais pourtant essentielle :

quel est votre niveau de bien-être global dans la profession et dans votre vie personnelle ?



Parmi les principaux répondants, 499 masseurs-kinésithérapeutes représentant 5,2% des praticiens en exercice, sont prêts à livrer

les premières analyses. Envies suicidaires, souffrance consécutive aux incivilités et actes de violence de la part de certains patients,

déficit d’image de la profession, perte de l’estime de soi… « Les résultats, inquiétants, nous poussent à tirer la sonnette d’alarme »,

confie Sébastien Tessuto, masseur-kinésithérapeute installé à Montferrier-sur-Lez, près de Montpellier (Hérault) et référent pour

l’inter-URPS, sur tous ces sujets.

Il tient, avant toute chose, à rappeler la définition donnée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de la santé mentale :

« Un état complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».

« Il n’y a pas de santé sans santé mentale. Mais l’inverse se vérifie aussi ! Dès lors, ne faudrait-il pas prendre un peu plus soin de ceux

qui nous soignent et s’interroger sur l’impact de la souffrance des soignants sur la qualité et l’accessibilité aux soins ? On sait que de

plus en plus de professionnels font état de troubles dépressifs, d’idées suicidaires récurrentes et envisagent de jeter l’éponge. Que faut-il

faire de plus pour que les choses changent ? », interroge pour sa part Patrick Saut, président de l’URPS MK d’Occitanie.



Si la commission Inter-URPS d’Occitanie « souffrance des soignants » planche actuellement sur un rapport complet, catégorisant à l’échelle

de l’Occitanie les résultats profession par profession, analysons ceux relatifs aux masseurs-kinésithérapeutes, qui sont ici dévoilés de

manière totalement exclusive.

* Isolement. 36 % des interrogés se sentent seuls

* Anxiété, pessimisme. 22 % des interrogés envisagent “sérieusement” de tout plaquer car leur activité nuit à leur vie personnelle. Ils citent l’usure physique, une rémunération trop faible, une cadence acharnée et une pression administrative croissante.

* Idées noires. Ils sont 7% à prendre des anxiolytiques pour tenir le coup, 14% à avoir déjà eu des pensées suicidaires. 23% le disent sans

filtre : « ils ne se sentent pas heureux ».

Ironie de l’histoire, dans le panel des répondants de l’enquête menée en Occitanie, 40% des interrogés finiront par déclarer « ne pas avoir

droit, en tant que soignant, d’exprimer leur souffrance ». En cela, le risque est qu’ils finissent par rallonger la liste des 13 millions de

Français qui souffrent de troubles psychiques et psychiatriques en 2024…



Infos pratiques

Les URPS concernent 10 professions de santé : les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens, les biologistes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes.

L’URPS Masseurs-Kinésithérapeutes rassemble, en Occitanie, 9000 professionnels en exercice. Elle contribue à l’organisation de l’offre de santé en participant à la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé (PRS), à l’analyse des besoins de santé et de l’offre de soins et à l’élaboration du schéma régional d’organisation des soins.

urps-mk-occitanie.fr