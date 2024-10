Toulouse - « LA MARCHE EN FÊTE » À TOULOUSE LE 6 OCTOBRE AVEC DIMITRI PAVADÉ

Dans le cadre de la Grande Cause Nationale 2024, la Fédération Française d’Athlétisme organise « La Marche en fête » le dimanche 6 octobre 2024 à Toulouse, de 09h00 à 16h00, en présence de Dimitri Pavadé. Objectif : promouvoir l’activité physique et sportive, et la marche active, auprès de tous, à travers différentes activités ludiques.



La FFA au service de la Grande Cause Nationale

En 2024, la promotion de l'Activité Physique et Sportive est décrétée Grande Cause Nationale. Portée par le Ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, la GCN2024 a pour ambition : améliorer le bien-être de tous les Français et lutter contre les maladies liées à la sédentarité.

La sédentarité en France en quelques chiffres :

95 % de la population adulte est en fragilité sanitaire du fait d’un trop grand ancrage dans la sédentarité,

50 % des 6-17 ans sont en précarité sanitaire liée une trop forte addiction aux écrans.

A cet effet, la FFA organise un évènement de promotion de la marche active, appelée « La Marche en fête ». Avec le soutien du Crédit Mutuel et de Sport 2000, l’objectif de l’évènement est double : sensibiliser les Français aux nombreux bienfaits du sport et les encourager à pratiquer plus de marche au quotidien.

La Marche en fête à Toulouse : rendez-vous au Parc de la Grande Plaine dès 09h00

Seul, entre amis ou en famille, petits et grands pourront se retrouver au cœur du Parc de la Grande Plaine, dans un cadre propice à une activité physique douce pour :

Bouger : tester sa vitesse de marche grâce au « Diagnomarche ». Dispositif développé et encadré par la FFA, le diagnomarche permet d’identifier en quelques minutes sa vitesse maximale de marche (VMM) sur une ligne droite d’une centaine de mètres seulement. A l’issue du diagnostic, chaque participant recevra son diplôme numérique. Test réalisé toutes les 30 min de 9h00 à 11h00 et de 13h00 à 15h00.

Se défier : marcher ensemble ! Sur un parcours d’une longueur de 3 km, animé et sécurisé pour une durée d’environ une demi-heure, chaque participant pourra se retrouver pour une marche collective qui fera écho au message de la Grande Cause Nationale « Bouger 30 minutes par jour ». Départ groupé à 11h00.

S’amuser et s’informer : un village d’animations pédagogiques et ludiques ouvert au public, avec au programme de nombreux stands : conseils sur la marche active, conférences sur le sport-santé, bonnes pratiques nutrition, des ateliers découverte (stretching, yoya, circuit training, kids athlé…), espace détente, concert, animations musicales et foodtrucks seront au rendez-vous. Ouvert de 9h00 à 15h00.

Retrouvez tous les détails de cette opération sur : www.marcheenfete.fr