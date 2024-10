Hérault - Lettre d'information  de votre député  Aurélien Lopez-Liguori - Septembre Octobre 20224

Lettre d'information de votre député Aurélien Lopez-Liguori

Afin de vous tenir informés de mes combats pour notre territoire, sur le terrain et à L'Assemblée Nationale, je vous joins ci dessous ma lettre d'information du mois d'e Septembre et Octobre 2024

De cette façon, vous serez tenus au courant de mon activité parlementaire et constaterez par vous-mêmes mes efforts quotidiens pour être digne de la responsabilité que vous m'avez confiée.

Je vous invite à cliquer ici pour accéder au document, et vous en souhaite bonne lecture.

VENDANGES 2024 - RÉUNION DE CRISE

A l’occasion des vendanges, je suis allé à la rencontre des viticulteurs de l’Hérault, en compagnie de mon suppléant Bernard Chaumeil.

Je défendrai fermement la cause des vignerons qui, plus que jamais, ont besoin de notre soutien alors que la récolte est particulièrement mauvaise. Je me battrai pour que les pouvoirs publics protègent enfin ceux qui font rayonner notre territoire.

AVEC LES BURALISTES DE L’HÉRAULT

En difficulté face au marché parallèle en expansion, les buralistes subissent la pression d’une concurrence déloyale que l’Etat réprime trop mollement, tout en leur imposant des normes de plus en plus restrictives.

Au sein de ma permanence, j’ai accueilli la fédération des buralistes de l’Hérault afin de discuter avec ses membres de la situation des professionnels qu’ils défendent.

À L’ÉCOUTE DE NOS BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS

Accompagné de mon suppléant, Bernard Chaumeil, j’ai parcouru la circonscription à la rencontre des associations qui sont, dans de nombreux domaines, des piliers incontournables de notre vie locale.

Ma porte est toujours ouverte afin de les soutenir dans leurs missions d’intérêt général !

ET QUE VIVENT NOS TRADITIONS

Tout l’été, nous avons vécu ensemble nos fêtes locales où résonne l’âme du Languedoc.

Merci aux jouteurs, aux capeleteurs, aux raseteurs, aux organisations de jeunesse et aux comités grâce à qui nous vivons chaque année ces instants mémorables.

De l’âne de Bessan à la Saint-louis de Sète, notre patrimoine traditionnel est un trésor. Il doit être protégé, et je m’engage à le faire.

RENTRÉE POLITIQUE NOUS RESTONS VIGILANTS

Après une attente interminable, nous prenons acte de la nomination du Premier ministre d’Emmanuel Macron.

Les 11 millions d’électeurs du RN méritent le respect : c’est notre exigence première. La confiance qu’ils nous ont donné nous permet aujourd’hui d’empêcher qu’on les ignore.

Nous jugerons sa politique sur pièces, sans sectarisme ni naïveté. La Macronie ne peut dorénavant ignorer notre droit de veto contre les mesures qui mettraient la France en danger.

