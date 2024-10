Occitanie - Miss Anaïs : les ventes de rosé en croissance de 20 %

L’iconique rosé Miss Anaïs est toujours porté par les vins ascendants avec des ventes en forte progression sur les mois d’été (+ 20 %), en particulier sur la bouteille de 75 cl. Des résultats qui confortent la stratégie mise en place par la maison Chantovent dont Miss Anaïs est la marque-phare sur les marchés.

C’est ainsi 310 000 équivalents cols de rosé Miss Anaïs qui ont été vendus en grande distribution sur les seuls mois de juillet et d’août, en bouteille de 75 cl, en magnum de 150 cl, en jéroboam de 300 cl ou en fontaine à vin de 300 cl. Cette dynamique estivale conforte la progression observée depuis le début de l’année tant sur le format bouteille (+ 30 %) que sur le format fontaine à vin (+ 5,5 %).

Distribué en grande distribution, le rosé Miss Anaïs représente 80 % des ventes en volume de la marque éponyme. Il s’agit d’un rosé de gris suave et frais, qui révèle de délicates notes de tête, à la fois fruitées et florales. Vin du sud, il se prête admirablement à la diversité des instants de consommation, notamment, comme l’apéritif entre amis ou les grillades en famille.



« C’est un vin décomplexé qui s’inscrit dans un univers comprenant le produit, le packaging et la communication qu’on peut qualifier d’affinitaire, structuré par des valeurs de légèreté et d’élégance. Ces valeurs constituent les points cardinaux de l’époque et c’est la réussite de Miss Anaïs de les combiner, confie Gary Barret, le directeur des ventes de Chantovent pour la France. Notre croissance est constante depuis 2019 : aujourd’hui, on peut clairement parler de succès. »