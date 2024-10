Montpellier - Frédéric ROLLAND est nommé directeur territorial de GRDF dans le département de l'Hérault

A partir du 1er octobre, Frédéric Rolland est nommé directeur territorial de GRDF, gestionnaire du plus grand réseau de distribution de gaz en Europe, sur le département de l’Hérault. Il sera basé à Montpellier, au siège départemental.

Diplômé de Montpellier Business School, les relations extérieures ont été le fil directeur de son parcours dans le secteur de l’énergie : après des fonctions commerciales, il poursuit ensuite en tant que Délégué communication au sein de GRDF en Sud-Ouest puis est nommé Directeur Délégué Marché d’Affaires Occitanie et Nouvelle Aquitaine. En parallèle, il a également en charge la délégation communication externe depuis 2021.

Un accompagnement de proximité pour les territoires

Sa priorité sera d’accompagner les collectivités territoriales du département vers la neutralité carbone au travers de leurs choix en matière de politiques énergétiques et de mobilité durable. Il aura également pour objectif de contribuer à l’essor du gaz vert, un gaz renouvelable produit à partir de biodéchets, et de soutenir le développement d’une mobilité plus propre avec le GNV (Gaz Naturel Véhicule) et le BioGNV.

« Le réseau de gaz, en tant que patrimoine industriel appartenant aux collectivités, joue un rôle majeur dans l’atteinte des objectifs de décarbonation. Grâce au développement des gaz verts, nous avons une véritable opportunité de revitaliser nos territoires et de promouvoir l’économie circulaire. » souligne Frédéric Rolland.

GRDF dans l’Hérault

Chaque jour, dans le département de l’Hérault, les équipes de GRDF gèrent un réseau de près de 3 900 kms et distribuent l’énergie gaz à plus de 190 000 clients répartis dans 147 communes en garantissant la sécurité des personnes et des biens ainsi que la qualité de la distribution.

Sur le département de l’Hérault, deux sites de production de gaz vert avec injection dans le réseau de distribution public de gaz sont déjà en service, l’un à Florensac et l’autre à Sète. Les travaux de rénovation et de modernisation de la station d’épuration MAERA permettront bientôt d’en compter un troisième.