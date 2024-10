BASSIN DE THAU - VIDEO - Ouverture d'un nouvel Espace don et réemploi à la déchetterie de Marseillan

Ouverture d’un nouvel Espace don et réemploi à la déchetterie de Marseillan

Un nouveau pas vers l’économie circulaire dans le bassin de Thau : Sète Agglopôle Méditerranée ouvre un 3e Espace don et réemploi, dédié aux arts de la table et à la décoration

Depuis 2021, Sète Agglopôle Méditerranée s’engage activement dans la réduction des déchets avec l’ouverture d’Espaces don et réemploi, encourageant ainsi la réutilisation d’objets encore fonctionnels.

Après le succès du premier espace ouvert à la déchetterie de Sète, suivi en 2023 par un second à Frontignan dédié aux articles de sport et de loisirs, la dynamique se poursuit avec l’ouverture d’un nouvel espace à la déchetterie de Marseillan. Ce dernier est consacré aux arts de la table et à la décoration.



Inauguré ce mardi 1er octobre, il ouvrira ses portes aux usagers dès ce mercredi 2 octobre 2024. Les habitants du bassin de Thau sont invités à y déposer les objets en bon état dont ils n’ont plus l’usage (vaisselle, miroirs, cadres, lampes…), permettant ainsi à d’autres usagers, particulier sou associations, de leur offrir une seconde vie.

François Commeinhes, Président de l’agglopôle a souligné l’importance de ces initiatives : « Notre ambition est de promouvoir l'économie circulaire en évitant que des objets encore utilisables ne soient jetés. Nous devons apprendre ensemble à privilégier la réutilisation plutôt que la mise au rebut systématique. Ces espaces sont là pour faciliter le don et le réemploi par les habitants du territoire. Réduire les déchets, tout en soutenant la solidarité, c’est bon pour la planète, pour le pouvoir d’achat, et c’est dans l’intérêt de tous ».

Depuis le début de l’année, près de 3 000 objets ont déjà été déposés, témoignant du succès croissant de ce dispositif. « En plus de favoriser la solidarité, nous préservons les ressources et l’environnement car le réemploi permet de réduire la quantité de déchets qui partent à l’incinération ou à l’enfouissement » rappelait Josian Ribes, Vice-président délégué à la sensibilisation à l’environnement.

Yves Michel, Vice-président de l’agglopôle et Maire de Marseillan saluait quant à lui le travail des agents de l’agglopôle « Je remercie les agents de la déchetterie qui accueillent et accompagnent les Marseillanais tout au long de l’année. Ce nouvel espace est un nouvel atout pour notre commune. Il embellit notre déchetterie, tout en proposant un nouveau service aux habitants ».

Les habitants des 14 communes peuvent déposer leurs objets dans n’importe quel espace, au plus près de leur domicile. Chaque espace, avec sa spécificité, contribue à dynamiser la découverte du territoire pour y récupérer l’objet de son choix.

Vous avez des objets qui prennent la poussière dans votre garage ? Vous recherchez un nouveau service de vaisselle ou un élément de décoration ? L’Espace don et réemploi de la déchetterie de Marseillan (Route d'Agde) vous accueille du mardi au samedi de 8h15 à midi.