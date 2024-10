BASSIN DE THAU - La médiathèque de Marseillan célèbre la Semaine Bleue !

La médiathèque de Marseillan célèbre la Semaine Bleue !

Une semaine dédiée au partage intergénérationnel à travers l’Art.

Cette premier semaine d’octobre la médiathèque La Fabrique, met en lumière la créativité des retraités et des personnes âgées de Marseillan en organisant une programmation spécifique pour la Semaine Bleue 2024. La Semaine Bleue, événement national qui promeut les actions des aînés et les relations entre les générations, s’est donnée pour thématique 2024 Bouger ensemble pour entretenir la flamme.

La médiathèque de Marseillan, consciente des nombreux artistes et amateurs d’art parmi ses abonnés, s’est lancée dans l’organisation d’une exposition participative en partenariat avec l’EHPAD Claude Goudet de Marseillan ; puis à la recherche d’un/une artiste qui accepterait de relever ce défi sur le thème « L’art d’entretenir la flamme ».

C’est l’artiste Christy PUERTOLAS meneuse des Journées de l’Amour qui se déroulent à Sète depuis plus de 20 ans, qui s’est lancée dans cette aventure participative. Elle proposera l’exposition « L’art d’entretenir la flamme » et a permis aux artistes amateurs de rejoindre son exposition puisque dans son art comme dans sa philosophie, l’amour soit un moteur de vie !

La médiathèque proposera deux rencontres avec l’artiste, le jeudi 3 octobre à 14h et le samedi 5 octobre à 10h pour découvrir sa démarche et son univers atypique.

Une première pour la médiathèque La Fabrique de Marseillan : une semaine dédiée à l’art et au partage intergénérationnel en partenariat avec l’EHPAD et la MJC et la Ville de Marseillan.

Les artistes amateurs de la médiathèque La Fabrique, ainsi que les résidents de l’EHPAD Claude Goudet préparent cette exposition commune depuis le mois de juillet. Tout l’été des ateliers de partage créatifs ont eu lieu à la médiathèque ainsi qu’à la maison médicalisée de Marseillan. C’est pourquoi l’exposition sera composera en deux parties, l’une à l’EHPAD, l’autre à la médiathèque qui l’inaugurera l’ensemble de l’exposition le samedi 5 octobre à 17h30.

L’exposition « L’art d’entretenir la flamme » sera présente à la médiathèque La Fabrique du 5 octobre au 2 novembre 2024.



Egalement partenaire de l’évènement, la MJC de Marseillan rejoint l’aventure participative pour la rendre intergénérationnelle à travers l’art et la danse ! Les élèves de Marina Hirlea professeure d’art à la MJC, se joindrons aussi à l’exposition. Et dans une volonté de prolonger la flamme des Jeux Paralympiques, une performance de danse Hip-hop inclusive sera présentée par l’école de danse urbaine Shuffle à 18h à la médiathèque.

Le temps fort de cette semaine événement sera donc le samedi 5 octobre à 17h30 lors du vernissage de l’exposition qui sera accompagné de l'ambiance musicale de Song'Diego ainsi que d’une représentation de danse Hip-hop.

Ce premier événement Semaine Bleue 2024 marque également le début d’une collaboration prometteuse entre l’EHPAD Claude Goudet, la MJC de Marseillan et la médiathèque La Fabrique s’intégrant tous dans la programmation organisée par la Ville de Marseillan pour la Semaine Bleue.

PROGRAMME :

• Jeudi 03 octobre 14h-17h à la médiathèque :

Rencontre avec l’artiste Christy PUERTOLAS, découvrez l’artiste et son univers. Échange et partage sur les œuvres réalisées par les artistes amateurs. Les artistes amateurs peuvent amenez leurs œuvres pour rejoindre l’exposition participative « L’art d’entretenir la flamme » de Christy PUERTOLAS. Atelier-rencontre ouvert à tous.

Samedi 05 octobre : Journée spéciale SEMAINE BLEUE

• 10h-12h à la médiathèque (salle des anciens) : Rencontre avec l’artiste Christy PUERTOLAS, découvrez l’artiste et son univers. Échange et partage sur les œuvres réalisées par les artistes amateurs. Rencontre ouvert à tous.

• 16h30 à l’EHPAD : Découverte de l’exposition « L’art d’entretenir la flamme » proposée par Christy PUERTOLAS et les résidents de l’EHPAD qui offriront aussi le gouter !

• 17h30 à la médiathèque : Vernissage de l’exposition « L’art d’entretenir la flamme » de Christy PUERTOLAS et tous les artistes amateurs participants.

Le vernissage sera accompagné par l'ambiance musicale de Song'Diego et d’un interlude Hip-hop proposé par l’école de danse urbaine Shuffle.

Médiathèque La Fabrique, Place du 14 Juillet, 34340 MARSEILLAN.

Téléphone : 04 67 01 73 14 - Site web : https://mediatheques.agglopole.fr/la-fabrique