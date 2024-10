Aigues Mortes - Les métiers de la viticulture

La Communauté de communes Terre de Camargue, au travers de son service emploi, se mobilise pour les métiers de la viticulture avec 2 opérations : une matinée découverte du monde viticole, le vendredi 4 octobre et un job dating, le mardi 22 octobre.

La viticulture est un secteur d’activité très important sur le territoire de Terre de Camargue. Les métiers y sont extrêmement variés et pas toujours bien connus du grand public. Du petit vigneron à la plus grande exploitation européenne en passant par les grands domaines familiaux, la viticulture locale concentre tout un univers de savoir-faire.

Découvrir les métiers de la viticulture

La matinée du 4 octobre proposera à partir de 9h, dans les locaux du service emploi à Aigues-Mortes, une découverte complète des métiers et du monde viticoles. La diffusion de témoignages d’exploitants agricoles et un casque de réalité virtuelle permettront une véritable immersion au cœur des exploitations. Les équipes du service emploi de Terre de Camargue et ses partenaires, France Travail Vauvert, l’ANEFA (Association Nationale de l’Emploi et de la Formation Agricole) du Gard et la MLJ (Mission Locale jeunes) Petite Camargue accompagneront les participants et répondront à toutes leurs questions.

Participer au Job Dating

Le mardi 22 octobre, dès 8h30 le Domaine Royal de Jarras à Aigues-Mortes ouvrira ses portes pour un job dating. Après un accueil café et la présentation de l’exploitation, les candidats inscrits seront reçus individuellement pour un court entretien d’embauche. Au terme de cette rencontre, les profils retenus seront reconvoqués par les recruteurs, pour un échange plus approfondi, avec, à la clé, la possibilité de décrocher un poste.

Les Grands Domaines du Littoral recherchent des personnes expérimentées ou débutantes pour des travaux dans les vignobles : taille et attachage de la vigne et conduite d’engins.

S’inscrire

Les candidats intéressés doivent s’inscrire en ligne. Il n’est pas obligatoire de participer aux deux matinées.