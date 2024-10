Villevieille - Woofest, le 1er festival pour les amoureux de chiens débarque dans le Gard

Après le succès des éditions de Lyon, Lille et Paris, le Woofest poursuit son tour de France et fera escale en Occitanie les 5 et 6 octobre prochains. Comme l’année dernière, c’est au cœur du sublime Château de Pondres à Villevieille, près de Nîmes, qu’aura lieu ce festival unique en son genre, dédié aux passionnés de chiens. Avec pour décor une bâtisse datant du XIIe siècle et disposant d’un domaine de 15 hectares bordé de la rivière Aygalade, au cœur d’une nature préservée, c’est la promesse d’un week-end inoubliable rempli d'activités et de découvertes pour petits et grands, et bien sûr, pour nos fidèles compagnons à quatre pattes !

Un événement pour tous les dog lovers

Que l’on soit propriétaire d’un chien ou simplement passionné par ces incroyables animaux, le Woofest est l’événement à ne pas manquer. Ce week-end festif est une occasion parfaite pour renforcer la complicité entre les maîtres et leurs chiens, tout en profitant d’activités amusantes dans un cadre convivial.

Au programme de cette édition :

La plus importante course canine à obstacles au monde : Gare à ceux qui auraient trop peur de se salir les pattes ! Entre ventriglisse et boue, ce parcours de 6km est une véritable aventure à vivre avec son toutou.

De la marche : l'activité parfaite pour flâner avec son fidèle compagnon durant près de 45 minutes, le tout encadré par des professionnels du monde canin qui peuvent fournir des conseils pour des balades sereines

Des activités et animations 100% dog friendly : un savant mélange de sport (agility, cani-paddle, course-sur-leurre, hay-bale, woofast…), d'éducation (mantrailing, focus vs stimulus, flyball) et d'apprentissage avec notamment de l'ostéopathie animalière en compagnie d'experts pour un moment de bien-être et de relaxation.

Un village de marques : après l'effort, le réconfort ! Et quoi de mieux qu'un petit moment shopping ? Au Woof Village, des stands de food et d'accessoires sont à découvrir.

De la solidarité : un événement labellisé "1% pour les animaux" par YouCare avec une particularité cette année car pour chaque édition, le Woofest offre une tente et une communication pour permettre aux associations de parler de leur engagement et de venir à la rencontre de leur public !

woofest.fr

Visiteurs : entrée adulte 1 jour : 14,85€

Entrée enfant 12-18 ans 1 jour : 7,85€

Gratuit pour les moins de 12 ans