Montpellier - Clémence Gualy a réussi à la piscine olympique de Montpellier un exploit fabuleux

Elle l'a fait !!!! Clémence Gualy ambassadrice des personnes atteintes de Cardiomyopathie aux cotés de l'Association de Cardiologie Languedoc-Roussillon ( membre de la Fédération Française de Cardiologie) est une warrior, une championne, elle a nagé 6h non stop lors de l'événement la nage du cœur en ce samedi 28 septembre 2024, une performance, un exploit incroyable, à couper le souffle, c'est à dire qu'elle a réalisé un 16.8 kms dans la piscine olympique Angelotti de Montpellier dans le but étant de promouvoir sur les bienfaits de l'activité physique adaptée à travers la natation, mais surtout de sensibiliser et récolter des fonds contre la cardiomyopathie, de donner de la force, du courage, de l'espoir à toutes celles et ceux souffrants de la maladie, mais aussi d'une autre pathologie ou bien d'un handicap. On peut insister sur le mot exploit extraordinaire en sachant que la cardiomyopathie hypertrophique de Clémence Gualy est très sévère, elle a été opérée à cœur ouvert d'une Myectomie Septale à l'âge de 15 ans ayant nécessité 12h d'intervention. Elle a eu plusieurs pacemakers et défibrillateurs implantable, une endocardite infectieuse, sa maladie a évolué récemment vers une insuffisance cardiaque, et une greffe cardiaque est envisagée et se fera au moment opportun.

La natation pour Clémence Gualy lui permet en se surpassant de sensibiliser en rendant la maladie invisible "visible", et d'aider la recherche autour de cette maladie cardiaque, de soulager certains de ses symptômes tel un bouclier dont la fatigue, essoufflements, palpitations et douleurs thoraciques, de ressentir un bien être physique et mental, d'avoir une certaine maîtrise, contrôle, en se sentant invincible, utile . Le 18 juin 2022 elle est devenue la première femme au monde atteinte d'une cardiomyopathie hypertrophique très sévère à avoir nagé 5 kms en pleine mer (ce qui équivaut à un semi-marathon de course à pieds) à travers un relais de 15 kms à la nage entre la Grande-Motte et Palavas-les-Flots). Cela a permis la création d'une bourse de recherche FFC de 50 000 euros pour pouvoir financer le projet CARDIOMYOFIT pour aider les patients cardiaques atteints de cardiomyopathie hypertrophique à la réhabilitation par la pratique d'une activité physique adaptée pour éviter le déconditionnement.

Elle prouve telle une guerrière, une championne que rien n'est impossible, mais que tout est possible, que résister face à la maladie c'est exister, et que l'un des plus beaux combats de la vie, c'est d'avoir réussi à surmonter sa maladie.

Clémence Gualy souhaite grandement remercier l'Association de Cardiologie Languedoc-Roussillon pour l'organisation de cet événement unique et important et particulièrement Kim Zehner, le Pr Patrick Messner, Patrick Petit, Vanina Faure Brac , ainsi que les bénévoles, partenaires, dont Barbara Pastre, Radio One, l'équipe du CHU Arnaud de Villeneuve de Montpellier, la cellule de recherche cardiaque dont Sonia Soltani, ainsi que ses cardiologues dont le Pr Jean-Luc Pasquié, le docteur Valentin Dupasquier , le docteur Christophe Hedon, le Dr Stéphane Cade, la Métropole de Montpellier, les Clubs Coeur et Santé de Montpellier, le Muc Natation, mais également les donateurs, nageurs et les médias dont Midi Libre, France 3, la Gazette de Montpellier, Métropolitain, Info Occitanie et bien d'autres qui se reconnaitront . Il y avait plus de 200 nageurs qui ont participé à l'événement la nage du cœur.

Clémence veut aussi remercier et féliciter les 4 nageurs courageux, fantastiques, qui ont effectué avec elle jusqu'au bout les 6h de nage en piscine sans rien lâcher et souhaite les citer Viallon Remy, Brian David, bien entendu son guide Jacques Tuset qui est un grand nageur aventurier et Emilie Labbé .

Clémence Gualy l'a prouvé et le confirme : " Effectuer 6h de nage non stop, c'est plus que de montrer qu'il est possible de pratiquer une simple activité physique adaptée, c'est une prouesse, mais très fière et soulagée d'avoir été jusqu'au bout de mon défi à travers l'événement la nage du coeur, de l'avoir amplement réussi d'autant que je n'avais pas mangé, ni bu, afin de ne pas perdre de temps, etre sûre de réaliser jusqu'au bout les 6h de nage que je m'étais fixée . Bien entendu que J'avais à l'arrivée très mal dans les bras et les jambes, et je sentais une lourdeur dans le cœur, la cage thoracique oppressante , elle me brûlait à l'inspiration., et en sortant de l'eau j'avais l'impression de tanguer, mais l'envie de réussir , de bien faire, d'aller jusqu'au bout,a pris le dessus. D'ailleurs certains nageurs qui ont nagé avec moi étaient émus, et même qu'ils ont pleuré de joie".

Vous pouvez toujours effectuer un don en ligne pour soutenir la recherche sur les cardiomyopathies via ce lien : https://www.fedecardio-lr.com/nage-du-coeur-2024/

Acheter un bonnet de natation chez SWIIIM natation " ensemble contre la cardiomyopathie" :

https://www.swiiim.fr/5459-bonnet-de-bain-ensemble-contre-la-cardiomyopathie-resister-c-est-exister/

