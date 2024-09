BASSIN DE THAU - Le Fuligule Nyroca : Une nouvelle espèce nicheuse au Bagnas de Marseillan

Une nouvelle espèce nicheuse au Bagnas !

Tous les mois, Xavier et Benjamin de l’association ADENA, observent et comptent les oiseaux présents dans la Réserve naturelle du Bagnas, située entre Agde et Marseillan. Ces suivis mensuels, effectués depuis 1995, permettent de suivre la fréquentation du site par l’avifaune. Le Bagnas accueille une biodiversité importante liée à des milieux naturels variés (lagunes, sansouïres, prés salés…) et abrite ainsi une faune et une flore très riches : oiseaux, reptiles, amphibiens, flore…

Le Fuligule Nyroca

La reproduction de cette espèce était suspectée au Bagnas mais jamais avérée… aujourd'hui, c'est désormais chose faite : le Fuligule nyroca niche dans notre réserve !

Ce canard plongeur de couleur acajou est observable en Europe de l’Est, en Sibérie et en Asie centrale. Il niche sur des étangs et lagunes de faible profondeur possédant une végétation aquatique et/ou paludicole (qui vit dans les marais) abondante.

Une espèce nicheuse rare et menacée

En 2022, on ne compte que 8 à 11 couples en France, d'après le rapport du réseau ENRM. C’est en juin à l’occasion du comptage mensuel des oiseaux d’eau sur le Bagnas, que 8 poussins accompagnés d’une femelle ont pu être observés par l’équipe de la Réserve, dans les anciens bassins de pisciculture.

Résultats du comptage d’août : 5 745 oiseaux d’eau pour 44 espèces !

Le comptage du mois d'août a annoncé la fin de l'été. La héronnière s'est vidé des hérons et des jeunes émancipés de la saison, tandis que de premières migrations saisonnières se font sentir et que de nouveaux habitants s'installent au Bagnas …

Les canards sont arrivés avec les colverts et les premières sarcelles d’hiver. Une barge à queue noire et un ibis falcinelle bagués ont pu être identifiés

Rejoignez les bénévoles en adhérant à l’ADENA, pour participer à nos futurs suivis naturalistes et animations exclusives !

Infos : 04.67.01.60.23 / www.adena-bagnas.fr

Toutes les sorties natures au Bagnas : https://bit.ly/3TLwjo7

À PROPOS DE L’ADENA

L’ADENA est une association de préservation et de sensibilisation à la nature, experte en zones humides littorales méditerranéennes.

A la croisée du Bassin de Thau et de la Vallée de l’Hérault, sur la commune d’Agde, l’ADENA est gestionnaire de la Réserve naturelle nationale du Bagnas depuis 1983.

Credit Alexis Lours