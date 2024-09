Tarn et garonne - Démission de Brigitte Barèges de LR - Réaction de Nouvelle Énergie 82

La démission de Brigitte Barèges de la présidence de la fédération LR de Tarn-et-Garonne est un choix purement personnel qui n'a nullement vocation à engager Nouvelle Énergie et nos adhérents.

Sous la présidence de David Lisnard, notre parti reste déterminé à rassembler autour de ses idées d'ordre, de liberté, de responsabilité et de dignité pour engager enfin le redressement du pays.

C'est en ce sens que nous poursuivons notre engagement et notre travail pour offrir une alternative solide et crédible, fondée sur les principes qui sont les nôtres et auxquels nous comptons rester fidèles.

Notre parti, résolument tourné vers l’avenir, continuera de porter un projet indépendant et ambitieux pour l'avenir du pays.