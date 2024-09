Pyrénées-Orientales - Les Vendémiaires Insoumises itinérantes à Prades pour traiter de l'éducation

La première étape de la 8° édition des Vendémiaires Insoumises et Citoyennes des Pyrénées-Orientales, organisée par des groupes d’action de La France Insoumise de l’ensemble du département, aura lieu mercredi 2 octobre à Prades.

La réunion publique portera sur le thème « L’éducation dans les Pyrénées-Orientales : résister à la casse et au casse ». Elle sera introduite par Florent IDRAC, animateur de groupe d’action de Perpignan. Elle se déroulera à la salle Lousa (plaine Saint-Martin), à partir de 18 heures 30.

La France Insoumise apporte une attention particulière à l’Ecole de la République. L’éducation subit depuis plusieurs décennies une offensive libérale d’ampleur, tendant à la considérer comme une marchandise, un marché et une entreprise, comme le décrit Francis DASPE dans ses différents ouvrages sur le sujet. Florent IDRAC abordera entre autres les propositions pour instituer une école de l’égalité et de l’émancipation, dont le département des Pyrénées-Orientales éprouve un besoin urgent et qui constitue la boussole de La France Insoumise.

Mercredi 2 octobre 2024, Prades, salle Lousa (plaine Saint-Martin), 18 heures 30. Entrée libre.

Pour l’équipe d’animation des Vendémiaires Insoumises et Citoyennes, Francis DASPE