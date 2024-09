France - Salon Les Pyrénéennes 2024 : Les coopératives agricoles présentes au rendez-vous !

Le salon Les Pyrénéennes 2024 s’est tenu du 19 au 22 septembre à Saint-Gaudens en Haute-Garonne. Pour cette 13éme édition, le salon a pris une nouvelle dimension, le plaçant troisième plus grand salon agricole de France.

Parmi l’ensemble des exposants qui ont répondu présents, plusieurs coopératives de la région étaient au rendez-vous. Elles ont pu accueillir les quelques 100 000 visiteurs qui se sont déplacés sur l’événement qui se voulait autant sérieux et travailleur que festif et convivial.

Un public professionnel nombreux

Ce salon a offert une visibilité certaine aux coopératives qui ont fait le déplacement.

Elles ont à la fois pu y accueillir leurs associés coopérateurs et échanger avec leurs partenaires techniques et commerciaux. Elles ont également pu consolider leurs liens avec les acteurs du territoire et évoquer des projets de diversifications avec leurs adhérents.

Le salon a également été l’occasion pour certaines coopératives de faire la promotion des métiers de l’élevage et de rencontrer de futurs agriculteurs coopérateurs.

Du grand public venu notamment découvrir les produits coopératifs

Que ce soit au travers de la vente directe ou de l’accueil du grand public sur leurs stands, les coopératives ont pu faire découvrir leurs produits et leurs marques à l’ensemble des visiteurs. Elles ont ainsi démontré leur ancrage territorial en présentant des produits 100% Occitanie !

Au travers de dégustations, de présentations et de jeux, petits et grands ont découvert le lien entre les agriculteurs de leur territoire et les produits alimentaires de leur quotidien.

La Coopération Agricole Occitanie aussi présente

La fédération régionale des coopératives a également mobilisé ses équipes pour ce grand rendez-vous agricole. Au travers de visite et de rendez-vous, nous en avons profité pour consolider le lien avec nos coopératives adhérentes et avec l’ensemble de nos partenaires institutionnels.

Autre opportunité du salon : la signature de l’action de communication « Notre Eau, notre Avenir ! » portée par un réseau de partenaires : les régions Occitanie & Nouvelle Aquitaine, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, les Chambres d’Agriculture Occitanie & Nouvelle Aquitaine, La Coopération Agricole Occitanie & Nouvelle Aquitaine. Les coopératives présentes : Arterris, cave l’Etoile, Coopelso, La Pastourelle, Sodiaal, Val de Gascogne, Vivadour.