Tarn et garonne - Marine Hamelet réagit à la nomination du gouvernement Barnier

Communiqué de Marine Hamelet, député Rassemblement National de Tarn-et-Garonne

Le gouvernement Barnier, récemment dévoilé, apparaît davantage comme un simple remaniement qu’une véritable rupture avec la politique menée par Emmanuel Macron ces sept dernières années. La composition de ce nouveau gouvernement montre clairement la continuité de la Macronie au pouvoir, sans prendre en compte les aspirations de changement exprimées par une majorité de Français, en particulier les 11 millions d’électeurs du Rassemblement National. Les décisions récentes, comme la nomination de Stéphane Séjourné au poste de Commissaire européen et l'augmentation de 8 % de la contribution française au budget de l’Union européenne, ignorent une nouvelle fois les résultats des élections européennes et législatives.

Le Rassemblement National observe de près cette situation. Si nous n’avons pas immédiatement déposé de motion de censure, cela ne constitue en aucun cas un soutien tacite au gouvernement Barnier. Nous attendons le discours de politique générale du nouveau Premier ministre et nous évaluerons les mesures concrètes qui seront proposées. Le RN reste attentif aux problématiques essentielles pour les Français, telles que le pouvoir d’achat, la sécurité et la maîtrise de l’immigration. Si l’action du gouvernement ne répond pas à ces attentes ou aggrave la situation, nous n’hésiterons pas à déposer une motion de censure. En ce qui me concerne je serai plus particulièrement attentive aux déclarations de la nouvelle ministre de l’agriculture, Annie Genevard, qui doit dès aujourd’hui se rendre sur le terrain auprès des agriculteurs pour écouter leurs revendications et revoir rapidement la copie du gouvernement sur la Loi d’orientation agricole.

Notre position est cohérente. Le Rassemblement National défend l’intérêt des Français et la stabilité des institutions. Lors des législatives, nous avons dénoncé les alliances entre la Macronie et l'extrême-gauche, qui ont empêché une majorité stable. Aujourd'hui, nous sanctionnerons toute mesure contraire aux intérêts du pays, que ce soit sur la sécurité, l'immigration ou la fiscalité.

Nous demandons toujours la dissolution de l'Assemblée nationale pour organiser de nouvelles élections avec un scrutin réformé, incluant la proportionnelle, afin de mieux représenter les sensibilités politiques et respecter la volonté populaire.