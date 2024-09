Aigues Mortes - Ateliers pour les demandeurs d'emploi

Le service emploi de Terre de Camargue organise une nouvelle session d’ateliers gratuits en direction des demandeurs d’emploi. Plusieurs thématiques y sont abordés, l’informatique, la rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation, l’entretien d’embauche…

L’objectif est d’apporter des réponses concrètes et des outils simples mais aussi de lever les freins qui peuvent entraver une recherche d’emploi. Tous les ateliers sont centrés sur la pratique et le retour d’expérience.

CV et lettre de motivation percutants

Les participants apprendront à rédiger un CV et une lettre de motivations plus percutants (présentation et contenu) et ainsi susciter l’intérêt d’un recruteur. Ils seront accompagnés dans la création ou la remise en forme de leurs documents.

• Vendredi 9 octobre, de 9h15 à 12h – Service emploi

Coaching emploi

Cette journée vise à apporter tous les conseils utiles pour mener à bien une recherche d’emploi et appréhender un entretien de recrutement en toute sérénité.

• Mardi 15 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 17h – Médiathèque André Chamson

Simulation entretien d’embauche

Le COMIDER sera présent deux matinées pour entraîner les demandeurs d’emploi, avec deux ateliers de simulation d’entretien d’embauche.

• Jeudi 17 octobre, de 9h à 10h 30 et de 10h 30 à 12h – Service emploi

• Jeudi 5 décembre, de 9h à 10h 30 et de 10h 30 à 12h – Service emploi

Les bases en informatique

Cette session reprendra les notions de base nécessaires et indispensables à une recherche d’emploi. Elle commencera par un test d’évaluation et sera suivie de 3 ateliers de travail de niveau différent.

• Jeudi 24 octobre, de 9h15 à 12h – Service emploi

Atelier addicto

L’association Addictions France informera sur les différentes situations d’addictions, écrans, jeux d’argent, substances diverses… qui peuvent impacter, directement ou indirectement, le parcours d’un demandeur d’emploi.

• Mercredi 27 novembre, de 10h à 12h – Service emploi