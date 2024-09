Toulouse - 11-13 Octobre : Le Marché d'Artisans du Chocolat fête ses 30 ans sur la Place Saint-Georges !

Plus ancien marché du chocolat de France, le Marché d’Artisans du Chocolat de Toulouse fête ses 30 ans ! Du vendredi 11 octobre au dimanche 13 octobre, 11 artisans chocolatiers prendront à nouveau place au cœur de la Ville rose, sur la place Saint-Georges. Au programme cette année : un large panel de découvertes chocolatés, d’échanges avec les artisans, d’ateliers culinaires (sucettes en chocolat, en guimauve, et « feuillants d’Or, » …) et bien d’autres surprises. Petits et grands, familles et amis embarqueront pour ce voyage intensément chocolaté !

« 30 ans déjà que le Marché du Chocolat de Toulouse ouvre ses portes, ce qui fait de celui-ci le plus ancien événement consacré au chocolat en France » rappelle Sandrine Dega, présidente de l’association des Artisans Chocolatiers de Toulouse « Au-delà du plaisir gustatif, nous souhaitons transmettre aux visiteurs la passion et le savoir-faire de nos artisans. Cette édition anniversaire est l’occasion idéale de faire découvrir les secrets de fabrication du chocolat, de rencontrer les artisans qui le créent et de partager des moments gourmands en famille ou entre amis ! »

Pour cette édition anniversaire, le Marché d’Artisans du Chocolat se tiendra les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre, toujours sur la place Saint-Georges de Toulouse. Cette année encore, 11 des meilleurs chocolatiers de la régions (et au-delà) seront présents : CacaoFages, Castan Chocolatier, De la fève au Palais, Barrelle, L’Atelier du Chocolat, Bello & Angeli, Maison Escarnot, La Compagnie du Chocolat, O Gourmandises d’Alice, Chocolaterie de Puyricard, Antoine Fornara.

Que l’on soit amateur de chocolat noir, au lait, ou blanc, le Marché du Chocolat est une occasion unique de ravir toutes les papilles ! Cet événement gourmand propose le chocolat sous toutes ses formes : en tablettes, bonbons, pralinés, bouchées, ganaches, entremets, bio, glacé, ... Autant de douceurs qui seront accompagnées par les délicieux mélanges de thés et les infusions de Shentéa.

Un voyage intensément chocolaté, un rendez-vous à ne pas manquer !

Pendant ces 3 jours, les artisans chocolatiers ainsi que leurs partenaires proposeront des ateliers culinaires gratuits, mais aussi des dégustations offertes pour découvrir des chocolats aux arômes uniques.

Un jeu de questions-réponses sera organisé samedi et dimanche avec une récompense alléchante à remporter chaque jour : 1 an de chocolat ! (Sous la forme de bons à dépenser chez chacun des artisans présents).

Vendredi 11 octobre – 11h00/18h30

Le Marché d’Artisans du Chocolat de Toulouse édition 2024 ouvrira ses portes le vendredi 11 octobre à 11h00 ! Les artisans chocolatiers rencontreront les amateurs de chocolat, afin de partager des créations originales.

L’inauguration de la 30ème édition est prévue en fin de journée pour célébrer cet anniversaire. Cette année encore, gourmandise sera synonyme de solidarité : le Marché du Chocolat renouvelle son soutien à Hôpital Sourire. Cette association vise à améliorer la qualité de vie des patients hospitalisés, en particulier celle des enfants, en proposant des activités ludiques, culturelles et éducatives pour éviter une rupture brutale avec la vie familiale pendant leur séjour à l’hôpital.

Samedi 12 octobre – 10h00/20h00

Atelier Peinture en chocolat - CacaoFages (10h00/11h00)

La 2ème journée débutera par un atelier de peinture… en chocolat ! Jérémy Fages invite toutes et tous à donner vie à leurs créations sucrées. Une expérience à savourer !

Atelier Vin & Chocolat - O Gourmandises d’Alice (11h00/12h00)

Place à un voyage sensoriel, où les accords vins et chocolat seront à l’honneur. Une expérience raffinée mêlant convivialité et gourmandise !

Atelier Dégustation de chocolat – Maison Escarnot (12h00/13h00)

Dans une ambiance chaleureuse, les passionnés de chocolat pourront explorer les différents produits proposés par la Maison Escarnot, un atelier qui réveillera les papilles des gourmands !

Atelier sucette de guimauve personnalisée - Barrelle (14h00/15h00)

Plus qu’une simple sucette, c’est une sucette à la guimauve personnalisée qui sera réalisée avec les équipes de la glacerie-chocolaterie artisanale Barrelle.

Atelier Découverte et dégustation avec la Mallette des saveurs – Castan Chocolatier (15h00/16h00)

Le dernier atelier de la journée du samedi invite au voyage gustatif à travers les différentes notes aromatiques du chocolat et de ses différentes associations de saveurs (menthe, violette…). Une expérience singulière dans les coulisses de la création des produits du chocolatier Castan.

Dimanche 13 octobre – 10h00/18h00

Atelier Découverte & dégustation Bean to Bar – De la fève au Palais (10h00/11h00)

Au cours de cet atelier, il sera possible de découvrir une sélection de chocolats fins, issus de différentes variétés, afin d’en apprendre plus sur les nuances de saveurs du chocolat.

Atelier Sucette en chocolat – Antoine Fornara (11h00/12h00)

Les apprentis chocolatiers pourront confectionner de délicieuses sucettes aux côtés des équipes de l’artisan pâtissier chocolatier Antoine Fornara, à la tête de deux boutiques dans la Ville rose.

Atelier Dégustation de praliné et de ganache – La Compagnie du Chocolat (12h00/13h00)

Deux incontournables de la chocolaterie, le praliné et la ganache, seront à portée de papilles pour les plus gourmands ! La dégustation sera animée par des artisans de La Compagnie du Chocolat.

Atelier Sculpture de Chocolat – Bello & Angeli (14h00/15h00)

Les équipes de Bello & Angeli allient l’art à la gourmandise en proposant de confectionner une sculpture de chocolat, créant ainsi une pièce originale et délicieusement chocolaté.

Atelier Feuillant d’Or – L’Atelier du Chocolat (14h00/15h00)

Pour clôturer l’évènement en beauté, l’équipe de l’Atelier du Chocolat propose la fabrication de la célèbre spécialité du « feuillant d’Or, » un bonbon de Bayonne à la fois fondant et croquant.

Marché d’Artisans du Chocolat de Toulouse

Vendredi 11 octobre - 11h00/18h30

Samedi 12 octobre - 10h00/20h00

Dimanche 13 octobre - 10h00/18h00

Place St Georges, Toulouse - Entrée libre