MARSEILLAN - Le festival Tous Sentinelles revient pour sa 6ème édition du 15 au 20 oct. 

Le festival Tous Sentinelles revient pour sa 6ème édition du 15 au 20 oct. avec plus d’une 20aine d’animations.

Les 19 et 20 octobre 2024 de 10h – 18h sur le Port de plaisance de Marseillan

Le réseau Sentinelles de la mer Occitanie, coordonné par le CPIE Bassin de Thau depuis sa création en 2015, célèbre la 6ème édition de son festival !

Chaque année, à l’automne, les citoyens sont invités à découvrir le littoral d’Occitanie, sa biodiversité et les richesses du milieu marin. En participant aux animations, le public est invité à collecter des données scientifiques pour s’initier aux sciences participatives. Et pour la première fois cette année, retrouvez « Le petit salon du livre naturaliste sur la mer et le littoral » avec une dizaine d’auteurs présents tout le weekend.

Cette année, participez à des animations du 15 au 20 oct. sur tout le littoral occitan.

Le coeur de festival investira le port de Marseillan, les 19 et 20 octobre.

Retrouvez les informations sur le réseau Sentinnelles de la mer Occitanie et sur la 6ème édition du festival :

www.sentinellesdelamer-occitanie.fr/festival-tous-sentinelles-2024

Un festival dédié aux sciences participatives sur le littoral d’Occitanie.

Les sciences participatives sont des programmes de collecte d’informations impliquant une participation du public dans le cadre d’une démarche scientifique. En partageant vos observations, vous aidez des chercheurs, des collectivités et des gestionnaires d’espaces naturels dans l’amélioration des connaissances et dans la mise en place de plans de gestion en faveur d’une espèce ou d’un site. Vous contribuez ainsi à la préservation de la biodiversité.

Le réseau Sentinelles de la mer Occitanie réunit les porteurs de programmes de sciences participatives en mer, en lagunes et sur le littoral. Il permet d’optimiser les observations et de fédérer une communauté d’observateurs à l’échelle de la région Occitanie. En tant que citoyen vous pouvez contribuer au(x) programmes(s) de votre choix !

Devenir Sentinelle, c’est s’engager à partager ses observations ; c’est se lancer dans une aventure avec des centaines d’autres citoyens qui se mobilisent pour protéger la Méditerranée.

Le programme s’adresse à tout les usagers de la mer, de la lagune ou du littoral !

Que vous soyez professionnels ou amateurs, résidents ou de passage. Que vous soyez pêcheurs, plongeurs, conchyliculteurs, touristes, plaisanciers ou scolaires, vous pouvez participer !

Le Festival » Tous Sentinelles! » revient pour sa 6ème édition sur le littoral d’Occitanie !