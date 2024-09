Haute-Garonne - Commission consultative de l'énergie : le prix de l'électricité au cœur des débats

La Commission consultative de l’énergie s’est réunie le 20 septembre dernier à Portet-sur-Garonne, sous la présidence de Thierry Suaud, Président du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG). Cette séance, consacrée au prix de l’électricité, a permis de débattre du fonctionnement du marché de l’électricité et des prévisions sur les prix dans les années à venir avec des intervenants experts de l’énergie, dont André Joffre, Président du Pôle de compétitivité DERBI.

Ont notamment participé à cette rencontre les élus des intercommunalités et des communes de la Haute-Garonne ainsi que les représentants de la Direction Départementale des Territoires, du Conseil départemental, d’EDF, d’Enedis, de RTE, des énergéticiens…

Le développement exponentiel du photovoltaïque

Le marché des panneaux photovoltaïques est en plein essor au niveau mondial avec un coût de production de plus en plus bas et d’importantes évolutions technologiques au niveau du rendement, des formes et des couleurs.

La production des cellules photovoltaïques est principalement chinoise, toutefois cette filière industrielle se développe en Europe ; la Commission européenne ayant fixé comme objectif que d’ici 2030, 40% des panneaux photovoltaïques posés en Europe soient produits sur le territoire européen.

« Dans un futur proche, le coût d’une toiture photovoltaïque devrait être inférieur à celui d’une toiture classique pour un rendu esthétique équivalent. », explique André Joffre.

Une nécessaire adaptation du réseau électrique

Les scénarios établis par RTE montrent une augmentation de la part de l’électricité dans le mix énergétique, conduisant à une augmentation de la consommation d’électricité à l’échéance 2050.

Le développement des énergies renouvelables et l’électrification de nombreux usages (mobilité, chauffage…), nécessitent l’adaptation du réseau de distribution d’électricité. D’importants investissements de modernisation des réseaux sont programmés par RTE et Enedis pour permettre cette transition énergétique.

Le stockage aujourd’hui au cœur des réflexions

Un réseau d’électricité doit être à tout instant équilibré entre la production et la consommation, ce qui pose le problème de la difficulté du stockage d’électricité.

Aujourd’hui, plusieurs pistes sont étudiées notamment l’utilisation du véhicule électrique comme station de stockage avec une capacité estimée à 20 GWh d’ici 2030 ou encore l’installation de « containers de batteries » à proximité des postes sources.

La question du prix de l’électricité

Le financement de la modernisation des réseaux électriques et la construction des 6 prochaines centrales nucléaires devraient conduire à une augmentation du prix de l’électricité.

« Le prix final de l’électricité en France pourrait évoluer dans les années à venir vers le prix moyen européen. », explique André Joffre.

Thierry Suaud rappelle que quelles que soient les évolutions du prix de l’énergie dans les années à venir, le meilleur moyen de s’en affranchir est de limiter sa consommation d’énergie et d’avoir des stratégies d’autoconsommation.

>>> Pour consulter le compte-rendu de cette séance