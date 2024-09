Occitanie - Marie Piqué : « La crise du logement social nous impose de définir de nouvelles priorités »

L’Union Social pour l’Habitat tient son 84eme congrès du 24 au 26 septembre au Parc des Expositions de Montpellier. Alors que plus de 25 000 personnes sont attendues sur les 3 jours, Marie Piqué, Vice-Présidente du conseil régional d’Occitanie, s’est exprimée à l’occasion de l’inauguration de l’évènement aux côtés d’Emmanuelle Cosse, présidente de l’USH et de Michael Delafosse, Maire de Montpellier. L’élue lotoise a d’emblée planté le décors quand à la situation du logement social en France.

« Cette crise a des racines profondes : les décisions politiques et budgétaires prises depuis 2017 ont gravement affaibli notre capacité à produire et rénover les logements sociaux : la RLS, l’augmentation de la TVA et la baisse des aides à la pierre... Les conséquences de ces décisions politiques totalement néfastes pour la production ont été décuplées par la hausse des taux d’intérêt, l’explosion des coûts des matières premières. Les bailleurs sociaux ont ainsi été privés de plusieurs milliards d’euros. Au final, ce sont les habitants et habitantes les plus précaires, éligibles au logement social, qui ont été sacrifiés au profit du budget de l’État. », a insisté Marie Piqué avant d’en venir à la situation dans la région.

« En Occitanie, nous faisons face à une situation critique avec 190 000 demandes de logements sociaux non satisfaites, et seulement 30 000 attributions en 2023. Avec plus de 2,6 millions de ménages en attente d’un logement social en France, cette crise n’est pas seulement une crise du logement : elle est aussi une crise sociale, économique et humaine. Elle pèse sur l’emploi, dégrade notre cohésion sociale, impacte la santé, et prive des familles d’un toit digne à un coût soutenable », a alerté la vice-présidente. Elle est ensuite revenue sur l’effort considérable du conseil régional depuis plusieurs année pour agir face à cette crise.

« Face à cette situation alarmante, la Région Occitanie n’a jamais cessé de se mobiliser. Depuis 2016, nous avons accompagné la production de près de 37 000 logements sociaux, avec un soutien régional de 61 millions d’euros, dont 16 millions destinés au renouvellement urbain. Nous mobilisons également des fonds européens pour réhabiliter notre parc de logements sociaux à hauteur de 135 millions d’euros sur la période 2014-2027. La crise du logement social nous impose de définir de nouvelles priorités : nous concentrons nos efforts sur les quartiers populaires, les territoires ruraux en difficulté, et nous renforçons notre soutien aux logements pour les jeunes et les étudiants ».

Pour l’année 2024, la Région a confirmé un engagement budgétaire de 18 millions d’euros, en hausse par rapport à 2023. Enfin, les dispositifs ont été réadaptés, dans le cadre du plan régional pour l’habitat durable, pour mieux accompagner les communes et les bailleurs dans la rénovation et la production de logements à vocation sociale.

Toutes les informations sur le Plan Habitat Durable de la Région Occitanie :

https://www.laregion.fr/Plan-Habitat-durable-le-logement-au-coeur-des-priorites