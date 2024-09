Occitanie - La Mekanik Du rire 2024

Pendant 3 jours, un festival de spectacles de rue à Pibrac 12 minutes à l'ouest de Toulouse, plus de 28 spectacles décalés et pleins d'humour. De la bêtise en barre ou les artistes viennent montrer leur faille pour notre plus grand plaisir. C'est la septieme édition. Tant que cela fonctionne, nous continuons ;-) . Participation libre mais nécessaire. Du vendredi 11 octobre 18h (ouverture) au dimanche 13 octobre 18h30 à Pibrac.

Si vous aimé Shirley et Dino, les frères Jacquard ou encore les Monty Pythons, vous aimerez ce festival qui est dans la même veine

Cette année 15m2, 1978 de la Cie Famille Goldini, Adour Mediation, Apito (Batucada), Aprés moi le déluge, Artifices, Broglii, Le cabaret de poche, Carmen de La Cancion, David Lafore, Don QuiChoOt And los Otres, En attendant le 3e type, Je hais les gosses, Kidnapping, Le cabaret de trop, les Baltringues, Les deux autres, L'Oiseau bleu de la Cie Spectralex, Michel monte un classique, Nickel Nicole, La chorale On n'est pas couché, Paco chante la paix, Quizas, Reine, Running Sound System et le Schmilblick Club. Il y a une préouverture le dimanche 29 septembre à 16h à Cornebarrieu et l'Aria avec Les demi-frères Grumaux et le samedi 5 octobre à Colomiers avec la chorale ONPC à 20h30 . voyez le site internet www.lamekanik.com pour les adresses et télécharger le programme.