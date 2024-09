BASSIN DE THAU - Sixième semaine de grève chez Kéolis Méditerranée

Sixième semaine de grève chez Kéolis Méditerranée

Après deux semaines de grève avant les vacances estivales, les salariés de Kéolis Méditerranée ont repris leur mobilisation depuis le 02/09/2024 et entament leur 4ème semaine de grève depuis la rentrée scolaire. La participation reste toujours aussi forte sur Agde et Sète, mais la Direction n’a toujours pas souhaité rouvrir le dialogue social et tenté de trouver une issue au conflit, et ce au détriment des usagers.

« Nous pensions vraiment trouver un accord avec la Direction en posant un préavis de grève pour la rentrée scolaire, mais à aucun moment il n’y a eu de discussion. Notre Directeur essaye continuellement de minimiser l’ampleur de notre mobilisation et espère juste que le mouvement s’essouffle en n’hésitant pas à mettre la pression sur certains. »

Avec 70% du personnel de conduite et de l’atelier gréviste sur Agde et 60% sur Sète, le réseau reste encore fortement perturbé et les parents d’élèves impactés par le manque de transport scolaire commencent sérieusement à perdre patience.

« Nous sommes allés à la rencontre de certains parents, en tractant devant des établissements scolaires ou à des endroits stratégiques, et la plupart, même s’ils expriment leurs agacements comprennent la situation et nous soutiennent. Nous savons néanmoins que la situation doit vite évoluer afin d’éviter tout débordement et nous faisons tout notre possible pour. »

Des courriers ont été envoyé aux élus locaux et aux autorités organisatrices avec l’espoir que leurs interventions permettent de débloquer la situation.

« Depuis le début de ce conflit social, contrairement à la Direction de Kéolis Méditerranée, nous avons montré notre volonté de trouver un terrain d’entente et un accord, mais nos revendications doivent être prises aux sérieux, elles sont légitimes et doivent être entendues.

Les salariés en ont assez de voir certains se gaver pendant que d’autres peinent à finir les fins de mois. »