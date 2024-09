Pyrénées-Orientales - Gouvernement Barnier : le cartel des perdants (très) revanchards

La France Insoumise 66 exprime ses plus vives inquiétudes au regard de la composition du gouvernement Barnier dévoilée samedi soir. La nomination de Michel Barnier constituait déjà un grave déni démocratique ; l’architecture du gouvernement et ses équilibres internes confirment sans surprise le mépris à l’égard de la souveraineté populaire exprimée dans les urnes.

Le gouvernement Barnier apparaît clairement comme le cartel des recalés du suffrage universel. Les macronistes s’y taillent la part du lion : quoi de plus inespéré pour des désavoués ? Vraiment difficile de parler dans ces conditions de cohabitation. La Droite Républicaine, cinquième groupe parlementaire de l’Assemblée, ayant à peine dépassé les 5% aux élections législatives, rivalise en nombre de ministres avec le parti présidentiel, avec notamment le très inquiétant Bruno Retailleau à l’Intérieur. Sans oublier le traditionnel « idiot utile » censé donner l’illusion d’un rassemblement, Didier Migaud, positionné en première position dans l’ordre protocolaire. Et que dire d’un gouvernement en fin de compte pléthorique (un curieux paradoxe pour un accouchement compliqué) constitué en grande partie d’illustres inconnus.

Ce cartel des perdants est surtout animé d’un esprit de revanche. Il vise avant tout à renforcer les politiques macroniennes pourtant rejetées par les citoyens, et même à les aggraver au nom d’une triste union des droites qui n’ose pas dire son nom. Car c’est une union des droites intégrant ce qu’il y a de plus dur et de plus réactionnaire, puisque cette coalition des droites revanchardes se fonde sur une collusion avec l’extrême droite. C’est bien le Rassemblement National qui a donné les clés de l’hôtel Matignon à Michel Barnier.

Pour La France Insoumise, plus que jamais est à l’ordre du jour le triptyque « Mobilisation, Censure, Destitution ».

Francis DASPE, animateur de La France Insoumise