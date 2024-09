Occitanie - Plateau Rose, course de serveuses et serveurs sur l'eau à Toulouse !

Plateau Rose, la course de garçons de café sur l'eau est de retour pour une 2e édition ! Une course en pirogue pour les étudiants et les restaurateurs.

Le concept ? Mettre en lumière le métier de restaurateur de manière originale et ludique en créant la première course de serveuses et serveurs de café sur l’eau ! De cette idée est né l'événement "PLATEAU ROSE". Le nom de l’événement a été choisi en référence d’une part au plateau des serveurs et d’autre part à la ville rose Toulouse. Le titre convoité du trophée de la meilleure équipe de garçons de café de Toulouse est remis en jeu à chaque édition.

Rendez-vous sur la Garonne du côté Port de la Daurade, entre le Pont Saint-Pierre et le Pont Neuf pour un événement sportif, amusant et gourmand.

Au programme :

Pour les étudiants :

De 10h à 11h : course au drapeau

De 11h à 12h : course à l'aveugle

De 12h à 13h : course sur un paddle

13h30 remise des prix

Pour les restaurateurs :

De 14h à 15h : course au drapeau

De 15h à 16h : course à l'aveugle

De 16h à 17h : course sur un paddle en relais de 3 personnes

17h30 remise des prix

Pour tous :

19h : Concert jeunes talents toulousain

Mais aussi tout au long de la journée : des animations pour toute la famille, un marché de créateurs et de la restauration.