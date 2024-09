Ariège - Le retour d'une Aventure réussie… UN JOUR LIBRE en Ariège

Opération réussie, pour L'Agence de Développement Tourisme Ariège Pyrénées pour la deuxième édition de l’événement, "UN JOUR LIBRE".

Organisée le samedi 14 septembre, cette action de promotion innovante allie numérique et expérience physique pour offrir une immersion exceptionnelle dans l'Ariège. Accessible en train depuis Toulouse, l'événement invite à une déconnexion totale et à une redécouverte authentique de la nature, incarnant parfaitement son slogan de communication « LIBRE ».

RAPPEL DE LA JOURNEE

Après inscriptions en ligne, 6 binômes sont tirés au sort sur le parvis de la gare de Toulouse Ils ont embarqué immédiatement dans le train de 8h47 direction l’Ariège. C’est là que chaque binôme a découvert avec curiosité, le programme de sa journée.

1 binôme est descendu à Saverdun, 2 binômes sont descendus à Pamiers, 2 binômes sont descendus à Foix et 1 binôme est descendu à Tarascon-sur-Ariège. Au programme, du VTT, du canoë, des ateliers savoir-faire, de la grimpe d’arbre, des visites de ferme… des programmes sur mesure mais accessibles à tous au départ de Toulouse.

Pour cette nouvelle édition, l’équipe d’organisation avait prévu des nouveautés, des surprises, notamment 3 binômes tirés au sort en bonus pour vivre une expérience ariégeoise…mais à Toulouse.

3 binômes ont vécu une matinée au cœur de la gastronomie ariégeoise au restaurant Noù : atelier culinaire « rouzolle » et « croustade aux pommes », dégustation vin et fromage, puis un repas partagé tous ensemble !

Pas de perdants, pour tous les autres candidats des cadeaux étaient prévus : georgettes, guides touristique « Occitanie Rail Tour », entrées au château de Foix, à la grotte de Niaux…et à de nombreux autres sites.

Pour maximiser la visibilité de l'événement, le blogueur influent Guillaume Payen, passionné de l'Ariège, a participé à cette aventure. Il a partagé en direct les moments forts de la journée, offrant à l'événement une grande exposition en ligne. Les contenus photos et vidéos générés serviront à promouvoir la destination Ariégeoise.

La finalité de l’ opération est de faire parler de l’Ariège.

Pendant 30 jours, l'Ariège est mise en avant sur les réseaux sociaux, en touchant diverses communautés. À travers des plateformes telles que Facebook, Instagram et LinkedIn. , C’est une manière de faire partager du contenu et d'interagir entre les différents internautes pour parler de l’Ariège.

Les réseaux sociaux sont une véritable valeur ajoutée pour faire connaitre un territoire. Ils inspirent largement le choix des visiteurs vers des destinations touristiques grâce aux photos, aux vidéos, aux recommandations d'influenceurs, et aux avis communautaires.

Une lisibilité en amont, avec un teasing pour inciter à l’inscription, le jour J où les aventures des binômes ont été relayés sur les réseaux sociaux, après l’événement avec des rétrospectives de la journée diffusées auprès du grand public.

LES PREMIERS CHIFFRES DE LA JOURNEE

15 jours avant, une campagne de promotion pour éveiller l’envie du public a la destination et inciter à s’inscrire à l’évènement.

Plus de 2 001 430 de fois ou l’annonce présentant la journée a été affiché sur la toile des réseaux sociaux. Une progression de plus de 66.87 % par rapport à l’année dernière.

17 000 vues des vidéos sur le compte Instagram et sur les comptes des 6 offices de tourisme partenaires de l’opération. Plus de 10 % par rapport a l’an dernier.

Plus de 170 personnes pré-inscrites

60 personnes sur le parvis de la gare de Toulouse Matabiau à 7 H45

12 personnes sélectionnés pour un départ immédiat pour vivre une aventure en Ariège

6 personnes ont eu droit à un tirage au sort bonus et on participés à une matinée ateliers culinaires et dégustation à la boutique restauration NOU

11 000 vues de la vidéo en direct du parvis de la gare de Matabiau

100 % des binômes étaient satisfaits de l’Accueil en Ariège