Tarn et garonne - Ensauvagement de la société Française : combien d'innocents vont encore perdre la vie ?

Communiqué de Marine Hamelet, député RN de Tarn-et-Garonne

Il ne se passe pas une semaine en France sans qu’un innocent ne perde la vie dans nos rues à cause d’une attaque gratuite, même les forces de l’ordre ne sont plus épargnées. Dimanche 8 septembre au matin, un employé municipal de la ville de Grenoble a été assassiné par balle alors qu'il tentait d'empêcher la fuite du responsable d'un accident de la route. Ce tragique incident s’inscrit dans une série d'actes terribles qui ont marqué ces dernières semaines. Parmi eux, la mort du gendarme Éric Comyn, tué lors d'un refus d'obtempérer, et celle de la petite Kamyla, victime d'un rodéo urbain. Ces événements mettent en lumière un constat alarmant : ceux qui représentent l'État ou la force publique ne semblent plus protégés par leur statut et sont même de plus en plus ciblés pour ce qu'ils sont.

Un bilan en demi-teinte du gouvernement :

Marine Le Pen et le Rassemblement National insistent depuis des années sur la nécessité de resacraliser l'intégrité physique des personnes en France, un message qui prend aujourd’hui une résonance particulière dans ce contexte de montée des violences. Le gouvernement affiche un bilan en demi-teinte : seulement 3 600 nouvelles places de prison ont été construites, alors que Gérald Darmanin avait promis d’en créer 15 000 d’ici 2027. Un chiffre clé met également en lumière l'ampleur du problème : 5 % des multirécidivistes seraient responsables de 50 % de la délinquance en France, soulignant l'urgence de traiter ce noyau dur de la criminalité.

Face à ce constat, le Rassemblement National propose plusieurs mesures pour restaurer l’ordre et assurer la sécurité des citoyens :

- Instauration de peines minimales automatiques dès la première condamnation,

- Application des peines planchers,

- Suspension des allocations familiales pour les parents défaillants,

- Instauration d’une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre,

- Construction de nouvelles places de prison,

- Application systématique de la double peine pour les étrangers, avec expulsion à l'issue de leur peine de prison.

À l’Assemblée Nationale, vous pouvez compter sur nous pour demander au gouvernement de travailler sur ces sujets urgents et de prendre des décisions rapides.