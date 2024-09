BASSIN DE THAU - « Tous résilients face aux risques » : Le bassin de Thau se mobilise à Sète en octobre

« Tous résilients face aux risques » : Le bassin de Thau se mobilise à Sète en octobre

Le samedi 12 octobre, de 14h à 21h15, le Syndicat mixte du bassin de Thau vient à la rencontre des habitants lors de la Journée de la résilience. L’objectif : proposer des animations interactives et festives pour sensibiliser les citoyens et les associer à la réduction des risques naturels ou aux événements climatiques.

Intitulée « Tous résilients face aux risques » et initiée par l’Etat en 2022, la Journée de la résilience est organisée à l’échelle nationale le 13 octobre. Mais c’est toute la semaine que les collectivités partenaires peuvent lancer leur programme. Sur le bassin de Thau, cette journée a lieu le 12 octobre. Le SMBT a fait le choix de s’associer à une structure culturelle de territoire, Merversible*, pour imaginer une journée éducative, artistique et festive sur les thématiques de la résilience face aux inondations, un risque naturel sur le territoire.

Zoom sur la journée de la résilience « Made in Thau »

Cette journée est l’occasion idéale de découvrir les actions et solutions mises en œuvre par le SMBT avec ses partenaires pour protéger notre territoire vis-à-vis des risques d'inondation.

Des animations-découvertes et déambulations artistiques

 De 14h à 17h, sur le parvis de la gare de Sète, participez à des jeux pédagogiques et collaboratifs pour apprendre en s’amusant sur les risques spécifiques au bassin de Thau. Découvrez les bons comportements à adopter, les solutions locales et assistez à la diffusion de témoignages d’habitants sur les inondations et le changement climatique,

 De 17h à 18h30, laissez-vous porter par une déambulation artistique, musicale et apprenante, du parvis de la gare jusqu’au Conservatoire Manitas de Plata, le long des canaux, avec la participation de l'association "Voile Latine de Bouzigues". Cette promenade festive, animée par une fresque vivante co-créée avec des citoyens, sera ponctuée d’interventions d’experts sur le risque d’inondation. Une manière ludique et légère de sensibiliser petits et grands, en vue de protéger les personnes et les biens.

Une soirée musicale au Conservatoire Manitas de Plata

 Dès 18h30, à l’issue de la déambulation, rejoignez-nous dans la cour du Conservatoire pour un moment convivial en présence des élus et de professionnels du bassin de Thau,

 De 19h30 à 21h15, assistez aux « Quatre saisons de Thau » avec une création musicale unique sur mesure « Aqua Alta » interprétée par Juliette Rillard et ses 3 musiciens, avec en première partie le Duo Itak.

Les animations de la journée en détails…

Des jeux pédagogiques et collaboratifs pour mieux connaître les risques en s’amusant

 "Crue & Thau", un jeu à base de photos d’inondations et d’une carte du bassin de Thau, aide à sensibiliser les citoyens en herbe aux différents aléas qui touchent le territoire (débordement de cours d’eau, ruissellement urbain, submersion marine, etc.),

 Un jeu de plateau "Crue & d’eau", inspiré de celui développé par Episeine, développe la connaissance des participants sur les inondations, les rivières et les gestes qui sauvent. Par exemple : "alerte et gestion de la crise, êtes-vous prêt à faire face ?", "Actions sur la rivière, que peut-on faire pour limiter les inondations ?", "Connaissance des inondations, es-tu calé sur le risque ?", "Ta ville et ta maison face aux inondations, comment te protéger ?

 Le Dooble et le Devine-tête "Risk-Thau" sont deux jeux créés par le SMBT avec les élèves de CM1 de l’école de Loupian en 2023 afin d’appréhender les bons gestes et découvrir les objets du kit d’urgence,

 "Les aléas de Thau", composé de cartes type "Taboo", facilite la compréhension des notions d’aléas, d’enjeux et de risques. Par exemple reconnaître une submersion marine ou une malaïgue et les conséquences de tels phénomènes…,

 La boite à mystère, un jeu sensoriel de « toucher » à l’invisible au travers d’une boite, sensibilise les testeurs au contenu d’un kit d’urgence à prévoir chez soi en cas de risque inondation,

 Un jeu de rôle propose aux participants de se mettre dans la peau d’un maire, d’un policier municipal ou d’un agent technique lors d’un évènement d’inondation.

 Le web-doc "Raconte-moi l’inondation", une série de témoignages d’habitants du bassin de Thau ayant vécu une inondation, des interviews de spécialistes du risque, des conseils et des mesures d’adaptation. Conçu par le Syndicat mixte du bassin de Thau avec le soutien du Ministère de la transition écologique, ce documentaire vise à sensibiliser la population au risque inondation pour mieux s'y adapter …

Une déambulation artistique et apprenante

La déambulation sera animée par la fresque vivante participative et citoyenne, formée de personnages poétiques accompagnée par un orchestre de cuivres et rythmiques.

Cette création est le fruit d’un travail en immersion de Merversible avec la compagnie Bleu Albinos.

La déambulation sera ponctuée par des interventions d’experts de Sète Agglopole Méditerranée et du Syndicat mixte du bassin de Thau qui viendront parler des risques, d’urbanisme résilient ou encore d’innovation.

AVIS A LA POPULATION !

Des citoyens sont invités en amont à participer à trois ateliers d’une durée de 3 heures (les 10 et 11 octobre de 18h à 21h à Sète et le 12 octobre à (lieu et heure à préciser) où ils seront initiés à développer une écoute collective, à manipuler costumes et objets pour créer ce chœur constitué de personnages, appelés MORPHES.

Ouvert à toutes et à tous (aucune compétence artistique particulière n’est requise).

Pour participer à cette création artistique, informations auprès de Sonia Séjourné, chargée de mission culture du risque & participation citoyenne au SMBT : s.sejourne@smbt.fr.

La soirée musicale « Les quatre saisons de Thau » au conservatoire Manitas de Plata

 En première partie de soirée, vous découvrirez le duo ITAK pour un set dont une chanson est tirée de la récolte de paroles d'habitants du bassin de Thau (cf encadré ci- dessus). En préparation de cette soirée, les animateurs ont recueilli la perception des citoyens face aux risques naturels, leur niveau de connaissance et d’implication dans la gestion de ces risques. A partir de ce recueil, une création a été réalisée et sera présentée lors de la soirée.

Le duo ITAK est un groupe qui produit des chansons pop rock, teintées d’électro, avec des textes en français et en espagnol. Un duo porté par Soizic Martin à la voix et aux claviers, et Jean-Laurent Cayzac à la guitare électrique et batteries samplées, qui propose une pop douce et rugueuse à la fois comme du sable chaud, un voyage poétique et solaire aux mélodies enveloppantes.

Durée : 45 minutes.

Vous assisterez ensuite à « ACQUA ALTA », une création inédite écrite sur le territoire de Thau qui vous offrira une relecture poétique des 4 saisons de Vivaldi, adaptée aux enjeux climatiques locaux, oscillant entre sécheresse et inondation. Merversible s’est associée pour cela à la chanteuse Juliette Rillard et à 3 musiciens. Une proposition impertinente entre musique et théâtre, une réflexion sur notre dépendance aux énergies carbonées et leur impact sur notre environnement proche. Vous y découvrirez un arrangement des 4 saisons de Vivaldi pour trio à cordes avec Pierre Malle (violon),