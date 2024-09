Montpellier - efficy présent au Salon H'Expo du 24 au 26 septembre 2024 Parc des Expositions – Montpellier

Rendez-vous sur le stand Intent Technologies, Hall A2, Stand M20

efficy, le fournisseur européen de plateformes flexibles de gestion pour les PME, participera au Salon H'Expo, un événement incontournable qui se tiendra dans le cadre du Congrès annuel du Mouvement Hlm. Ce salon rassemble plus de 10 000 décideurs du secteur de l’habitat social: organismes Hlm, bureaux d’études, architectes, partenaires institutionnels, industriels et prestataires de services s’y réunissent pour partager innovations et expériences.

Le Salon H'Expo est une opportunité stratégique pour les acteurs économiques et sociaux de découvrir les dernières solutions et tendances du secteur.

À cette occasion, efficy animera trois conférences:

Le 24 septembre de 11h30 à 12h00

Thème : Digitalisez vos processus de réclamation locataire

Présentée par Yoram Szternberg, Sales Account Executive Corporate France

Le 25 septembre de 10h30 à 11h00

Thème : Automatisez vos process de gestion de la Commission d'Attribution de Logements

Présentée par Nathalie Galliot, Directrice Commerciale Corporate France

Le 25 septembre de 15h30 à 16h00

Thème : Laissez l'IA traiter 30% de vos demandes locataires !

Présentée par Eric Orenes, Sales Account Executive Corporate France

Autant d’occasions de rencontrer les équipes efficy et d’échanger avec eux.

Pour en savoir plus sur le Salon H'Expo :

https://boutique.union-habitat.org/le-salon-hexpo

À propos d'Efficy

efficy est un leader européen des solutions de gestion de la relation client (CRM) qui aide les entreprises à établir des relations commerciales significatives grâce à des solutions simples, puissantes et flexibles.

Fondée en 2005 et basée à Bruxelles, efficy emploie aujourd’hui plus de 500 collaborateurs répartis dans des bureaux locaux en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark, en Norvège, à Hong Kong, ainsi qu’en télétravail à travers le monde.

À ce jour, des utilisateurs dans plus de 60 pays s'appuient sur les solutions intuitives d’efficy pour automatiser leurs processus, dynamiser leurs ventes et faire croître leur activité de manière plus efficace.

https://www.efficy.com/fr/