Toulouse - Eurobiomed renforce son équipe de direction avec la nomination de Claire Naussac

Eurobiomed renforce son équipe de direction avec la nomination de Claire Naussac en tant que Directrice Accompagnement et Croissance des entreprises du pôle

Une nomination pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises innovantes en santé en régions Provence Alpes Côte d’Azur et Occitanie

Marseille, le 19 septembre 2024 – Claire Naussac rejoint Eurobiomed, le pôle de compétitivité Santé des régions Sud Provence Alpes Côte d’Azur et Occitanie, comme directrice « Accompagnement et Croissance » des entreprises du pôle. Sa nomination est effective depuis début septembre.

Directement rattachée à la Directrice Générale du Pôle, Émilie Royère, Claire aura pour mission de définir, mettre en œuvre et déployer les orientations stratégiques de l’équipe « Accompagnement et Croissance » et de coordonner, piloter et déployer les activités d’accompagnement des membres d’Eurobiomed. Elle animera une équipe de chargés de mission et de consultants externes spécialisés et sera en charge des relations avec les investisseurs privés.

Elle possède plus de 20 ans d’expérience à l’interface entre le business et l’innovation dans le domaine de la santé, avec une expertise particulière en gestion de projets et d’équipes, ainsi qu’en stratégie de développement. Elle apporte également une fine connaissance de l’écosystème régional après plus de 12 ans passés à la SATT Sud Est et dans la biotech marseillaise Innate Pharma.

Avant de rejoindre Eurobiomed, Claire a travaillé chez Truffle Capital, société de capital-risque spécialisée en healthtech, en tant qu’Operating Partner accompagnant notamment les biotech du portefeuille de Truffle Capital sur les levées de fonds et le business development. Auparavant, elle a travaillé 8 ans pour Innate Pharma, où elle a occupé diverses fonctions, en Business Development, Affaires Médicales et finalement comme Sr. Directeur, Project Management Office, en gestion du portefeuille de projets. Claire a également œuvré 6 ans pour la SATT Sud Est et a commencé sa carrière chez Alcimed, une société de conseil en stratégie et innovation des sciences de la vie. Agée de 43 ans, Claire est diplômée d’AgroParisTech.

A propos d’Eurobiomed

Créé en 2009, Eurobiomed est le pôle de compétitivité Santé des régions Sud et Occitanie. Il regroupe un écosystème de +400 acteurs industriels, grands groupes, PME et startups, des laboratoires de recherche et universités qui travaillent ensemble afin de développer et commercialiser des produits et services innovants pour générer croissance et emplois sur des marchés porteurs. Eurobiomed propose une offre complète de services d’accompagnement sur 4 axes : Stratégie entreprise et R&D, Accès aux financements publics, Accès aux financements privés, Accélération des étapes clés de création de valeur (Réglementaire, Marché, Propriété intellectuelle, …).