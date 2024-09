Occitanie - Exposition "Femmes de jazz, une autre histoire du jazz" · Journées du Patrimoine

Présentée pour la dernière fois pour HF + Occitanie, dans le cadre des Journées du Matrimoine 2024 avant de prendre son envol avec la nouvelle structure qui va désormais l'accompagner, l’exposition "Femmes de jazz, une autre histoire du jazz" sera présentée dans sa version itinérante du vendredi 20 septembre au vendredi 18 octobre à Maslow - Café vivant, restaurant, coworking.

L’occasion de découvrir les histoires et les visages des musiciennes, professionnelles et mécènes qui ont aussi fait le jazz. Entrez dans le jazz club au féminin et plongez dans l’histoire de cette musique qui a déjà plus d’un siècle.

(Re)découvrez les parcours et musiques des pionnières, des revanchardes, des hardies, des douces, des subtiles, des talentueuses jazzwomen de 1880 à 1970 aux États-Unis !

L’exposition présente une dizaine de portraits de femmes qui ont participé à la construction de l’histoire de la musique et du jazz.

Vernissage le vendredi 20 septembre 2024 à partir de 19h accompagné du DJ set de Hadrien KPN. Immanquable !

----

Hadrien est le co-fondateur de Jazz on Top. Passionné de jazz, collectionneur de disques, et fervent défenseur d’une musique à danser, il promeut une musique pointilleuse mais ouverte de la scène jazz actuelle, aux influences tant électro que hip hop. Il est également Dj résident de Piñata Radio.

+ d'infos :

???? www.lematrimoine.fr/les-journees-du-matrimoine/

???? www.maslow-montpellier.fr/