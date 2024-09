Tarn - Bio-Energies Diffusion : la géothermie au cœur de la décarbonation de l'usine textile Regain

En moins d’un an, la Société Regain, spécialisée dans la confection responsable de vêtements professionnels et de mode, a opté pour la géothermie afin de remplacer son système de chauffage et de refroidissement. Une installation à la pointe des énergies renouvelables réalisée par Bio-Energies Diffusion qui permet à l’entreprise de faire face à la flambée des prix de l’énergie tout en renforçant son engagement écologique.

Quand deux entreprises familiales d’Occitanie s’unissent pour décarboner l’industrie française, cela mérite l’attention. Regain, basée à Labruguière près de Castres, fait partie des rares entreprises textile à avoir résisté à la délocalisation massive de l’industrie vers l’Asie. A son actif : la confection des uniformes pour des institutions prestigieuses (Sapeurs-Pompiers, Voies Navigables de France, Musée du Louvre...), des vêtements de protection pour de grands groupes industriels (RTE, Air Liquide, régies électriques...), ainsi que des accessoires de mode pour des marques renommées (Maison FT, Le Slip Français, OXBOW...).

« La géothermie, c’était une priorité pour nous afin d’abandonner le gaz pour produire de façon toujours plus vertueuse. Avec le réchauffement climatique, notre ancien système n’était plus assez performant pour rafraîchir l’usine pendant l’été et nous coutait de plus en plus cher. Pendant les canicules de 2023, on a failli mettre nos 42 employés au chômage partiel car les machines étaient en surchauffe. C’est un réel soulagement d’avoir pu installer cette solution avant l’été 2024 et d’être sorti du gaz. » Laurent Brunas, Gérant de l’entreprise Regain

Après un été 2023 particulièrement chaud, il devenait urgent de trouver une solution économique pour remplacer le système de chauffage et de refroidissement à gaz de l'usine, sans compromettre le budget. Dans le cadre de ce projet de géothermie, huit forages de 150 mètres de profondeur ont été réalisés, équipés de sondes en « double U » dans lesquelles circule de l'eau en circuit fermé. Ce système permet de capter ou d’injecter de la chaleur dans le sol, sans prélèvement d’eau, tout en offrant une efficacité supérieure à celle d’une climatisation ou d’une pompe à chaleur traditionnelle. Les deux pompes à chaleur géothermiques de 70kW Ecoforest, fabriquées en Espagne, fonctionnent de manière réversible selon la saison. L'avantage d'utiliser le sol comme échangeur de chaleur réside dans sa température stable tout au long de l'année, permettant ainsi de réduire la consommation énergétique de 50 à 80 % par rapport à une climatisation classique, tout en évitant la formation d'îlots de chaleur à l'extérieur.

« Avec l’augmentation des aides de la Région Occitanie, l’Europe et de l’ADEME, qui subventionnent environ 50% d’une installation comme celle-ci, la géothermie est imbattable en termes écologique et économique, partout dans la région. Depuis la création de Bio-Energies Diffusion en 2006, on sent un intérêt grandissant pour cette technologie qui nécessite une forte expertise pour la réalisation » Emeric Lazard, Président de Bio-Energies Diffusion

Grâce à un couplage intelligent entre les pompes à chaleur et la production photovoltaïque, la facture électrique mensuelle pour chauffer et refroidir ce bâtiment de 1800 m2 ne devrait s'élever qu’à 300 €. En effet, l’usine dispose également de panneaux solaires photovoltaïques, dont l’énergie est principalement utilisée par les pompes à chaleur, qui fonctionnent majoritairement en journée.

Le projet a également bénéficié d’un accompagnement précieux de la CCI du Tarn, notamment de Mme Christel Arce-Menso, animatrice Mission Chaleur Renouvelable dans le département, qui a soutenu les différentes étapes techniques et le montage des dossiers d’aides auprès de l’ADEME et de la Région, via les fonds européens.