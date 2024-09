Béziers - Les Journées Européennes du patrimoine : « Le patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions

Les Journées Européennes du patrimoine reviennent les 21 et 22 septembre 2024, sur les thèmes « Le patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions » et « Patrimoine maritime » ! L’occasion pour le Service Archives Documentation du Groupe SNCF de faire découvrir aux agents et au public le patrimoine, à travers une vaste programmation d’expositions virtuelles, de visites, d’animations, d’ateliers et autres surprises.

Pour vous faire découvrir son fonds d’archives et l’histoire des grands réseaux de chemins de fer avant la création de la SNCF, l’équipe du Centre national des archives du personnel à Béziers a conçu un grand jeu de cartes richement illustré, mais un archiviste facétieux de l’équipe s’est ingénié à emmêler ces cartes.

Nous vous invitons à venir les démêler ! Inscrivez-vous vite sur https://affluences.com/

EN PRIME, visitez nos locaux habituellement fermés au public et retrouvez trace d’un ancêtre cheminot !

Horaires animation :

Samedi 21 septembre : 9h30/11h/14h/15h30

Dimanche 22 septembre : 10h/14h/15h30

INFOS PRATIQUES :

26 rue du lieutenant Pasquet (Rond-point Paul-Emile Victor), 34500 Béziers

Tél. : 04 67 49 61 38

Parking gratuit sur place.