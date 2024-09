France - MEETIC Europe lance le premier observatoire de la rencontre en france

MEETIC EUROPE LANCE LE PREMIER OBSERVATOIRE DE LA RENCONTRE EN FRANCE

Meetic, pionnier de la Lovetech depuis plus de 20 ans, annonce le lancement du premier Observatoire de la rencontre en France : le Dating Lab.

Ce nouvel observatoire a pour mission d’analyser et décrypter, au fil des mois, les défis, les opportunités et les évolutions du phénomène de la rencontre pour mieux comprendre les tendances de demain. À cette occasion, Meetic a réuni des experts venant de divers horizons – philosophes, sociologues, neuroscientifiques, artistes, personnalités publiques et auteurs.

Ensemble, ils exploreront les dynamiques humaines pour comprendre comment le phénomène de la rencontre évolue avec le temps et à quoi il ressemblera demain.

“Il suffit d'un rien pour rencontrer quelqu'un, il suffit d'une seule seconde."

Jean-Paul Sartre

Meetic, acteur et observateur de la rencontre depuis plus de 20 ans

Matthieu Jacquier, PDG Meetic Europe : “Depuis 20 ans, nous accompagnons les changements sociétaux dans toute leur complexité. Nous observons, analysons, décryptons les codes de la rencontre sur plusieurs pays - nous écoutons nos célibataires, nous réalisons de nombreuses études. Aujourd’hui, nous allons encore plus loin en nous entourant d’experts de renom pour partager nos connaissances, confronter nos points de vue, et mieux comprendre les multiples facettes de l’amour. Avec ce Comité d’experts unique, nous offrons une vision complète et actuelle de l’amour, tout en dessinant les futures tendances de la rencontre en ligne ».

Présentation du Dating Lab : le premier laboratoire de la rencontre

Le « Dating Lab » observe et analyse les tendances émergentes dans le domaine de la rencontre en ligne, en mettant en lumière les défis et opportunités futurs, tels que l'intelligence artificielle ou bien la cybersécurité, par exemple. Meetic souhaite aborder la rencontre autrement en offrant des ressources éducatives, soutenues par les recommandations de son Comité d’experts.

À terme, le groupe vise à établir des partenariats avec des organismes gouvernementaux pour participer de manière positive et durable à l'industrie de la rencontre en ligne.

Les premiers membres du Comité d’experts sont :

Marie-Victoire Chopin, docteure en psychologie et sciences du langage, est thérapeute de couple et sexologue avec plus de 15 ans de pratique clinique.

Son expertise s'étend à l'analyse de la communication, des comportements et des dynamiques relationnelles au sein des couples modernes, souvent dans un contexte transculturel.

Lucy Vincent est neurobiologiste, ancien chercheur au CNRS et autrice de plusieurs livres qui traitent des mécanismes cérébraux qui interviennent dans le phénomène de l'attachement chez l'humain et chez l'animal. Elle est d'origine anglaise, vivant en France depuis 1980.

Marie Robert, traduite dans quinze pays. Elle offre un nouveau visage à la philosophie. Fondatrice de quatre écoles, deux crèches, créatrice d'un podcast, autrice de cinq livres à succès dont “Kant tu ne sais plus quoi faire... il reste la philo” et Le “Voyage de Pénélope”, elle réveille Instagram tous les matins avec ses pensées sur son compte “philosophyissexy".

Fanny Auger est l’experte française de la Conversation, fondatrice de The School of Life Paris, enseignante à Sciences-Po, conférencière, créatrice du podcast “L’art de l’Attention” et autrice de l’ouvrage référence “Trêve de Bavardages, l’at de la conversation pour enrichir ses échanges et se connecter aux autres.”

Kévin Bideaux est docteuri en arts et études de genre, artiste-chercheuri et enseignanti. Al est spécialiste de l’histoire culturelle des couleurs ainsi que des représentations de genre dans les productions artistiques, culturelles et médiatiques, en Europe et en Amérique du Nord.

Les mystères de la rencontre : du coup de foudre aux relations durables

Que se passe-t-il dans notre cerveau quand l’alchimie opère ? Comment le phénomène de la rencontre évolue-t-il au fil du temps et à quoi ressemblera-t-il demain ? Autant de questions auxquelles ont tenté de répondre les experts du Dating Lab, en s’appuyant sur les études réalisées par le groupe depuis plus de 10 ans.

“Il faut mettre plus de fluidité dans les échanges que l’on a, autour des sujets concernant les relations, la sexualité et les genres.” Kévin Bideaux

“La rencontre c'est l'idée d’oser l’autre, c’est oser l’altérité et accepter que l’on vous amène vers l' insoupçonnable.” Marie Robert

“Tout ce qui est culturel prend ses racines dans la biologie : la rencontre et l’amour proviennent de notre cerveau.” Lucie Vincent

“Une conversation satisfaisante est une conversation qui vous fait dire ce que vous n’avez pas dit auparavant.” Fanny Auger

“Toutes les belles choses commencent avec la légèreté.” Marie Victoire Chopin

Anatomie de la rencontre en ligne, des années 2000 à 2050

À travers le Dating Lab, Meetic remonte le temps sur plusieurs décennies pour mettre en exergue les changements qui se sont opérés sur le marché et comprendre comment les applications ont changé le paysage de la rencontre.

Les applications de rencontre sont entrées dans les mœurs et offrent souvent la possibilité de s'ouvrir au monde extérieur tout en élargissant son cercle social.

Une étude inédite, réalisée auprès de 1000 répondants Français entre 2012, 2015 et 2024, indique que 79 % des utilisateurs considèrent les applications de rencontre comme une expérience enrichissante. Même si elles ne permettent pas toujours de rencontrer LE grand amour, elles favorisent l’ouverture aux autres.

En 2024, 61 % des répondants affirment que ces applications leur ont permis de rencontrer des personnes qu'ils n’auraient jamais croisées dans leur vie quotidienne, qu’il s’agisse de de différences géographiques (43 %), d’intérêts ou de passions divergents (40 %) ou bien de cultures différentes (29 %).

Cependant, selon des sondages réalisés auprès de célibataires en France, en Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas, l’art de la rencontre et les règles de séduction évoluent. Au Royaume-Uni, 26 % des personnes interrogées se sentent dépassées par les nouvelles façons de séduire, un sentiment partagé par 18 % des Français et 15 % des Allemands. De plus, 32 % des Britanniques trouvent difficile de rencontrer quelqu'un qui répond à leurs attentes, contre 15 % des Français. Ces chiffres soulignent que les attentes et les perceptions en matière de séduction varient d’un pays à l’autre.

L’évolution des critères de recherche et des habitudes de dating en 2024

Utilisation des réseaux sociaux et des applications de rencontre

Même si les réseaux sociaux ont connu un boom ces dernières années et sont utilisés comme un nouveau moyen pour faire des rencontres (47 % au Royaume-Uni en 2024 contre 39 % en 2015, 57 % en Allemagne en 2024 contre 41 % en 2015, et 53 % en France en 2024 contre 22 % en 2012), les applications de rencontre restent le moyen principal pour faire de nouvelles rencontres (86 % au Royaume-Uni, 79 % en Allemagne, 78 % aux Pays-Bas et 77 % en France). Ces chiffres montrent une augmentation significative par rapport aux années précédentes, notamment au Royaume-Uni (79 % en 2015) et en Allemagne (70 % en 2012).

Différences hommes/femmes dans la recherche de partenaires

En France, les hommes sont plus nombreux (35 %) que les femmes (16 %) à chercher activement à faire des rencontres amoureuses.

Pression sociale et critères de recherche

Ces dernières années, les célibataires se mettent moins de pression (-4 points depuis 2012).

En 2024, 65 % disent ne pas ressentir la pression des commentaires de leur entourage. Les critères principaux, comme l’humour (#1), l’attrait physique (#2) et les valeurs familiales (#3), restent importants mais perdent un peu de poids au profit d’intérêts communs, de convictions religieuses et politiques, et d’ambitions partagées.

Recherche d'une relation durable

La recherche d’une relation durable reste une priorité mais a quelque peu diminué (42 % en 2024 contre 43 % en 2015). Les célibataires sont devenus plus catégoriques dans leurs attentes : soit ils visent le mariage (22 %), soit ils ne souhaitent rien de sérieux (15 %).

Impact du travail et des loisirs sur les rencontres

Le temps consacré au travail ou aux études laisse moins de place aux rencontres pour de nombreux célibataires (24 % en 2024 contre 28 % en 2015). De plus, les loisirs occupent une place importante dans la vie des Français, avec 12 % des célibataires privilégiant leurs hobbies plutôt que la recherche active d’un partenaire (+3 points).

Des habitudes de dating différentes en 2024

Rencontres et fréquence des rendez-vous

20 % des célibataires français déclarent ne rencontrer aucune difficulté à faire des rencontres amoureuses, contre seulement 9 % en 2012. Cependant, au cours des 10 dernières années, la fréquence des rendez-vous a diminué presque de moitié. En 2024, les célibataires Français ont en moyenne 1,3 rendez-vous par mois, contre 2,1 en 2012. Ce chiffre reste néanmoins supérieur à celui de leurs voisins : 0,7 rendez-vous par mois au Royaume-Uni, 0,9 en Allemagne et 1,1 aux Pays-Bas.

Préférences pour les lieux de rendez-vous

Les lieux classiques tels que les restaurants, bars et cafés restent populaires, mais de plus en plus de célibataires préfèrent désormais se retrouver pour des activités en plein air (+13 points), des pique- niques (+9 points) ou dans leurs lieux favoris (+6 points).

Partage de l'addition au moment de payer

Les attentes concernant l'addition ont également évolué. En 2024, 55 % des hommes s'attendent à payer l'addition, contre 67 % en 2012. Parallèlement, de moins en moins de femmes attendent que les hommes paient (17 % en 2024, soit -14 points par rapport à 2012). Les moins de 24 ans sont plus enclins à partager l'addition (37 %), tandis que cette proportion est de 27 % chez les 25-34 ans.

Temps d'attente avant de recontacter l’autre après un rendez-vous :

Lorsqu'on leur demande combien de temps ils attendent avant de recontacter quelqu'un après un rendez-vous réussi, les réponses en 2024 sont similaires à celles de 2012 : 36 % contactent le jour même ou directement après le rendez-vous. Ce qui change, c'est que 6 % des répondants en 2024 attendent plus d'une semaine, contre seulement 1 % en 2012.

Ce qui rend les célibataires heureux

Sur le podium des choses qui rendent les célibataires heureux, l'amour reste en tête avec 60 % (-13 points par rapport à 2015), suivi par l'argent (51 % contre 46 % en 2015) et la nourriture à 48 % (-3 points). Le sexe se retrouve en cinquième position, après le sport (32 %), qui était en quatrième position en 2015 après l'argent.

Les critères de réussite d'une rencontre dans la vraie vie

D’après le sondage, voici les principales caractéristiques qui permettent aux célibataires de franchir le cap de la rencontre dans la vraie vie :

Pour toutes les nationalités, le sens de l’humour est indispensable ! Il est jugé essentiel par 96 % des Anglais et 88 % des Français ;

Le look et le style arrivent en seconde position : 92 % des Allemands, 84% des Anglais et 83 % des Français y accordent une grande importance ;

La famille joue également un rôle clef, avec 78 % des Anglais et des Allemands, et 75 % des Français souhaitant rencontrer quelqu’un qui plaira aussi à leur famille ;

Fun fact : 74 % des Anglais préfèrent rencontrer des partenaires anglais (native speakers), comparé à 69 % des Français qui privilégient les rencontres au sein de leur propre culture ;

Enfin, l’environnement et l’engagement sociétal deviennent des critères de plus en plus importants : 75 % des Anglais et 69 % des Français recherchent des personnes sensibles aux causes environnementales et sociétales.

Une chose reste constante au fil des ans : les hommes continuent d'apprécier que les femmes qui font le premier pas. En 2024, 85 % d'entre eux voient cela comme une marque d'indépendance qui éveille leur curiosité, un chiffre proche des 88 % observés en 2012.

Les perceptions du sexe et de l'engagement

Quant au sexe dès le premier soir, 35 % des célibataires affirment avoir déjà eu une relation sexuelle lors du premier rendez-vous, contre 40 % en 2015. Les plus de 25 ans sont plus enclins à passer la nuit ensemble dès le premier rendez-vous si l’alchimie est au rendez-vous (59 %), tandis que seuls 16 % des 18-24 ans partagent cette inclination. En revanche, 36 % des 18-24 ans préfèrent attendre au moins cinq rendez-vous avant de franchir ce cap.

L’importance du sexe dans une relation reste stable au fil des ans : 77 % des hommes le considèrent comme essentiel, comparé à 51 % des femmes.

Les relations sont désormais perçues comme sérieuses plus rapidement : 45 % des répondants estiment qu'une relation devient sérieuse avant six mois, contre seulement 24 % en 2012. Cependant, 13 % des sondés pensent qu’il faut attendre au moins deux ans pour que la relation soit qualifiée de sérieuse et durable.

Enfin, 72 % des célibataires croient en l’amour véritable (+4 points par rapport à 2012) et 64 % en l’existence des âmes sœurs (+6 points).