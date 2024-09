France - Hypnoledge repousse les limites de l'apprentissage des langues étrangères

Hypnoledge repousse les limites de l’apprentissage des langues étrangères en intégrant l'Intelligence Artificielle pour offrir l’expérience la plus aboutie du marché

Hypnoledge, qui propose déjà une méthode innovante d'apprentissage des langues sous hypnose, annonce l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans sa plateforme. Cette IA permet d'améliorer l'expérience d'apprentissage en rendant les sessions plus personnalisées, interactives et immersives. Les utilisateurs peuvent maintenant interagir avec des avatars virtuels qui corrigent leur prononciation, grammaire et vocabulaire en temps réel. En plus de cela, ils peuvent choisir des thématiques spécifiques pour leurs conversations (comme le voyage, le cinéma, etc.), rendant l'apprentissage plus pertinent et engageant.

La combinaison de l'hypnose et de l'IA vise à créer un environnement d'apprentissage où les utilisateurs peuvent surmonter les blocages linguistiques et améliorer leur confiance à l'oral, tout en bénéficiant d'une immersion totale dans la langue cible. Hypnoledge se positionne ainsi comme un leader dans le futur de l'éducation linguistique, offrant une méthode à la fois efficace et agréable.



En d’autres termes :

Hypnose et apprentissage : Hypnoledge utilise l'hypnose pour plonger les utilisateurs dans un état de relaxation profonde, ce qui facilite l'apprentissage en réduisant les barrières psychologiques et en augmentant la concentration ;

Rôle de l'IA : L'intelligence artificielle ajoute une dimension conversationnelle à l'apprentissage. Elle permet d'offrir un retour en temps réel sur les erreurs et d'adapter les leçons aux besoins spécifiques de chaque utilisateur, rendant l'expérience plus fluide et naturelle ;

Innovation : Cette intégration de l'IA représente une avancée majeure dans le domaine de l'éducation, combinant les avantages de l'hypnose avec les possibilités offertes par les technologies modernes pour proposer une méthode d'apprentissage des langues qui se démarque des approches traditionnelles.

Hypnoledge vise à repousser les limites de l'apprentissage linguistique en utilisant à la fois les techniques d'hypnose et les capacités de l'IA pour offrir une expérience d'apprentissage personnalisée, immersive et efficace.

Prix : à partir de 19,90€/ mois

Disponible sur Apple Store et Android

À propos d'Hypnoledge :

Créée en 2018 par trois experts spécialisés en hypnose, “Hypnoledge” est une application d’apprentissage, qui dispense des cours de langues sous hypnose. Anglais, italien, allemand, espagnol, portugais et mandarin l’application propose 500 cours sur 4 niveaux, de débutant à confirmé. Avec plus de 300 000 utilisateurs conquis par le concept, l’application internationale (pour les franco-anglophones et hispanophones) propose 10 minutes de mise sous hypnose et 15 minutes de cours de langue dispensé par un binôme homme/femme de professeurs natifs pour des abonnements à partir de 19,90€/mois. Hypnoledge - Sous hypnose, apprenez facilement et rapidement les langues étrangères.