Béziers - Technilum - Fabricant luminaire Béziers

Technilum, basé à Béziers, est un fabricant français de luminaires urbains, reconnu pour son savoir-faire en matière de conception et de fabrication de mobiliers d’éclairage en aluminium destinés aux espaces publics. Depuis plus de 50 ans, ce fabricant de luminaire urbain se distingue par son engagement en faveur de l'innovation, en proposant des produits à la fois esthétiques, durables et respectueux de l’environnement.

Leur spécialité réside dans la création de solutions sur-mesure adaptées aux besoins spécifiques des projets d’éclairage urbain, alliant haute technologie et design contemporain. Technilum met un point d’honneur à utiliser des matériaux durables et recyclables, notamment l’aluminium, garantissant ainsi une démarche écoresponsable.

Leurs solutions d’éclairage LED à faible consommation d’énergie permettent de réduire l’impact environnemental tout en offrant une performance optimale. De la conception à la fabrication, tout est réalisé en interne dans leur usine à Béziers, garantissant ainsi la qualité et la traçabilité des produits.

Technilum collabore avec des architectes et des collectivités locales pour créer des luminaires qui embellissent les espaces urbains tout en offrant une solution fonctionnelle et éco-efficace.