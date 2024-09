Toulouse - ATTILA ouvre une agence au sud de Toulouse

Avec déjà 120 agences en France, la franchise ATTILA poursuit son déploiement national avec l’ouverture d’une agence à Toulouse Sud.

La nouvelle agence toulonnaise ATTILA sera localisée au 1 ter rue de l'industrie, 31320 Castanet-Tolosan et ouvrira ses portes le 23 septembre 2024.

Son dirigeant, Maxime DE BODINAT, couvrira toute l'agglomération sud, accompagné de son équipe rassemblant une dizaine de collaborateurs : commerciaux et techniciens.

Après des études en agriculture et en commerce, Maxime De Bodinat a commencé sa carrière comme commercial dans le domaine de la grande distribution puis dans les assurances.

Pourquoi rejoindre le réseau ATTILA ?

"J’ai décidé de rejoindre le réseau ATTILA, spécialisé dans la réparation et l’entretien de toitures, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j’ai été attiré par le modèle innovant de l'entreprise, qui met l'accent sur la réparation et l’entretien des toitures existantesplutôt que sur leur remplacement. Ce modèle met l'accent sur la préservation des infrastructures existantes, il offre ainsi une solution à la fois économique et respectueuse de l'environnement pour les clients. Cette approche durable correspondait à ma vision d'un entrepreneuriat responsable.

De plus, l'esprit collaboratif et l'accompagnement offert par le réseau ont été des facteurs déterminants dans ma décision. J’ai été attiré par l'esprit collaboratif et les valeurs d'ATTILA, qui prônent l'excellence, l'engagement, la sécurité des collaborateurs et la satisfaction client. J’ai trouvé dans ce réseau une communauté de franchisés partageant les mêmes valeurs, ce qui a renforcé ma décision de rejoindre ATTILA.

Avec l’ouverture de l’agence de Toulouse Sud, nous voulons proposer aux entreprises un service d’entretien de toiture sur-mesure et adapté à tout type de toits, qu’ils soient industriels, traditionnels, en terrasse ou amiantés." (Maxime DE BODINAT, Franchisé ATTILA de Toulouse Sud)

Avec plus de 1 000 collaborateurs en France, la franchise ATTILA attire de manière exponentielle depuis maintenant 20 ans. De nombreuses zones et opportunités sont disponibles pour des candidats qui souhaiteraient se mettre à leur compte.

Le secret de sa réussite ? une activité porteuse sur laquelle ATTILA a développé une véritable expertise métier : assurer la pérennité des toitures en fournissant un service régulier de réparation, d’entretien et de maintenance des toits (qu’ils soient industriels, traditionnels, en terrasse ou amiantés.)

La création d’ATTILA émanait d’un constat de son fondateur, Benoît Lahaye : il est plus durable d'entretenir sa toiture que d’effectuer sa réfection complète.

Il est donc important de prévenir tous types de menaces, via un suivi régulier. De plus, le temps et le climat ont de plus en plus de conséquences néfastes sur les toitures. Toutes détections anticipées permet de prolonger la durée de vie du toit et de préserver l'intégrité du bâtiment.

En imaginant et en proposant un service d’entretien et de réparation régulier, la recette ATTILA était née !

L’entreprise, leader sur son marché, se positionne ainsi comme un véritable « défenseur du Capital-toit » mettant en œuvre toutes les solutions techniques nécessaires pour assurer la protection et la longévité des toits de ses clients (entreprises, collectivités, gestionnaires de patrimoine, Grands-Comptes).

Cette vision est particulièrement en phase avec les attentes environnementales et économiques actuelles, en s’inscrivant dans le principe d'économie circulaire qui incite la préservation des ressources, l'économie d'énergie, la durabilité et le recyclage.

Et la demande connaît une forte croissance, surtout sur le secteur du BtoB.

Pour répondre aux besoins du marché, ATTILA vise l’ouverture de 80 nouvelles agences en France d’ici 2029.