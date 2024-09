Marvejols - French Blues All Stars - Un concert gratuit à Marvejols !

Préparez-vous à vibrer au rythme du blues le temps d’une soirée ! Les French Blues All Stars, passionnés de la scène blues hexagonale, investissent la salle des fêtes de Marvejols le vendredi 20 Septembre à 20h30.

Portés par leur énergie et leur amour du blues, ces six musiciens vous embarquent dans un voyage musical intense. De B.B. King à Buddy Guy, en passant par les grands noms du blues français, les French Blues All Stars rendent hommage aux pionniers de ce genre musical tout en proposant des compositions originales.

Les musiciens à découvrir

Youssef Remadna, voix charismatique et harmoniciste virtuose, impose sa marque sur chaque morceau.

Antony Stelmaszack et Stan Noubard-Pacha, deux guitaristes complémentaires, tissent une trame sonore riche et puissante.

Thibaut Chopin, multi-instrumentiste talentueux, apporte une touche d'élégance à la rythmique.

Benoit Ribière, aux claviers, ajoute une dimension harmonique riche et soul.

Simon Boyer, batteur énergique, assure une pulsation vitale et swingante.

Un concert accessible à tous

Laissez-vous emporter par leur rythme effréné, et venez partager un moment convivial. Une soirée à ne pas manquer pour les amateurs de musique et de bonne humeur.

La buvette sur place sera tenue par la Pétanque Marvejolaise !

Une expérience unique pour les jeunes de Marvejols

En plus du concert, une opportunité rare s'offre à une quinzaine de jeunes, âgés de 11 à 15 ans, adhérents à l'accueil ados de Marvejols. Ces jeunes auront l'occasion privilégiée de rencontrer et interviewer les artistes des French Blues All Stars, mais également d'échanger avec le manager du groupe et les techniciens. Plongés au cœur de l'organisation du festival, ils seront intégrés à l'équipe pour découvrir les coulisses d'un concert. De la préparation des loges à l'accueil des artistes et du public, ces jeunes vivront chaque étape de l'événement de l'intérieur. Et pour couronner cette expérience, ils assisteront au concert en réalisant un reportage photo exclusif. Une aventure immersive qui promet de susciter des vocations et de créer des souvenirs inoubliables !

Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter à l’adresse igcontact@orange.fr ou par téléphone au 04 67 66 36 55.

Contact Accueil Ados : s.delage@ville-marvejols.fr - 07 88 77 28 72